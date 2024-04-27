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Аким ВКО заявил, что в маленьких селах люди не хотят сидеть у печки

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Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев. Фото: instagram.com/shko.akim.official

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев в ходе рабочего совещания поручил открыть клубы для пенсионеров в каждом населенном пункте, передает YK-news.kz.

Ермек Кошербаев отметил, что в регионе недостаточно хорошо организован досуг для людей пенсионного возраста. В некоторых населенных пунктах нет центров активного долголетия или клубов для пожилых.

"Идите в маленькие села и говорите. Возможно, люди там тоже хотят социализацию какую-то получить, а не сидеть у печки, перед телевизором", - обратился глава региона к подчиненным.

Он добавил, что организовать центры для пожилых можно на базе школ или домов культуры.

Кроме того, аким привел в пример район Алтай, где клуб для пенсионеров пользуется большой популярностью.

"Для кого-то это покажется примитивным или неинтересным. Но это не так. В районе Алтай пенсионеры собираются, а к ним приходит, например, медсестра, и рассказывает про сахарный диабет. И они с большим интересом это слушают. И каждый раз у них новый спикер. Я считаю крайне необходимым эту форму и этот опыт отработать", - добавил глава региона.

Напомним, Ермек Кошербаев был назначен акимом Восточно-Казахстанской области в июне 2023 года. До этого он был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России.

На посту главы региона Ермек Кошербаев сменил Даниала Ахметова, который был акимом Восточно-Казахстанской области с 11 ноября 2014 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2092172-akim-vko-zayavil-chto-v-malenkih-selah-lyudi-ne-hotyat-sidet-u-pechki/

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