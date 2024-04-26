Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев подписал закон о присвоении ордену "Айбын" имен казахстанских героев

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан".

Законом предусматривается присвоение степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, о предлагаемых изменениях глава государства говорил 15 марта, выступая на третьем заседании Национального курултая.

"Сейчас под эгидой Республиканской комиссии ведется работа по совершенствованию системы государственных наград. У нас есть почетный орден "Айбын", который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых органов.

Считаю целесообразным присвоить различным степеням данного ордена имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. Тем самым мы сделаем еще один важный шаг в деле восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов. Уверен, данное решение наполнит эти награды героическим духом наших прославленных соотечественников и вдохновит их кавалеров на беззаветное служение Родине", – говорил тогда президент.

Согласно закону "О государственных наградах Республики Казахстан", орденом "Айбын" (доблесть) награждаются военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также сотрудники специальных государственных органов, органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел РК:

  • за успехи, достигнутые в боевой подготовке, поддержании высокой боевой готовности войск и освоении новой военной техники, обеспечении законности и общественного порядка;
  • за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
  • воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

Орден "Айбын" состоит из трех степеней. Орденами "Айбын" I и II степени награждаются лица младшего и старшего офицерского составов.

Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: II степенью и I степенью.

Орденом "Айбын" III степени награждаются солдаты, матросы, сержанты и старшины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2092013-tokaev-podpisal-zakon-o-prisvoenii-ordenu-aybyn-imen-kazahstanskih-geroev/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.