Токаев подписал закон о присвоении ордену "Айбын" имен казахстанских героев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан".

Законом предусматривается присвоение степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, о предлагаемых изменениях глава государства говорил 15 марта, выступая на третьем заседании Национального курултая.

"Сейчас под эгидой Республиканской комиссии ведется работа по совершенствованию системы государственных наград. У нас есть почетный орден "Айбын", который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых органов.

Считаю целесообразным присвоить различным степеням данного ордена имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. Тем самым мы сделаем еще один важный шаг в деле восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов. Уверен, данное решение наполнит эти награды героическим духом наших прославленных соотечественников и вдохновит их кавалеров на беззаветное служение Родине", – говорил тогда президент.

Согласно закону "О государственных наградах Республики Казахстан", орденом "Айбын" (доблесть) награждаются военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также сотрудники специальных государственных органов, органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел РК:

за успехи, достигнутые в боевой подготовке, поддержании высокой боевой готовности войск и освоении новой военной техники, обеспечении законности и общественного порядка;

за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении

воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

Орден "Айбын" состоит из трех степеней. Орденами "Айбын" I и II степени награждаются лица младшего и старшего офицерского составов.

Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: II степенью и I степенью.

Орденом "Айбын" III степени награждаются солдаты, матросы, сержанты и старшины.