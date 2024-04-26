Первый замакима Мангистау принес на слушания 100 ведер для воды (видео)

Сегодня в Актау проходили публичные слушания, связанные с повышением тарифов на питьевую воду. Изюминку мероприятию добавил первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев, который принес на встречу 100 ведер, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, на слушаниях присутствовали представители ТОО "МАЭК" и Мангистауского областного акимата. Сначала они проходили в традиционном формате.

Однако спустя час после выступления генерального директора предприятия Кайрата Рахимова, первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев решил продемонстрировать, какой объем представляет из себя один кубический метр воды. Для этого ему понадобились ведра.

Таким образом замакима решил призвать молодежь и население в целом бережнее относиться к главному бытовому ресурсу.

"Мы просто, не задумываясь, покупаем воду питьевую негазированную за 498-500 тенге. Вот здесь 100 ведер. Из них, если 60 ведер набрать, то это в секунду "МАЭК" может при своей мощности производить.

Мы говорим о том, что средний тариф необходим на отметке 398 тенге. Я просто воочию хочу показать, чтобы каждый убедился и чтобы визуально видел, сколько это. Мы к этой цифре "кубический метр" начали очень субъективно подходить.

Я призываю к рациональности, к объективности. Кайрат Болатович уже сказал (прим. - директор "МАЭК"), что на самом деле некоторые люди, которые живут в дачных массивах, например, пользуются питьевой водой", - сказал Жумабай Карагаев.

Он отметил, что местные власти сейчас проводят большую работу для того, чтобы использовать водные ресурсы рационально.

На вопрос из зала: "Ведра МАЭКа?", замакима шутя ответил, что в тариф они не включены. Как отметил Жумабай Карагаев, емкости на время одолжили у магазина.

Ведра. Фото: lada.kz

Для чистоты эксперимента чиновник хотел наполнить одно ведро водой из двух пятилитровых баклажек, но люди попросили ее сэкономить: не выливать, а использовать по назначению.

На вопрос из зала от присутствующих "Для чего все это?", он ответил, чтобы молодое поколение понимало, что такое один кубометр воды и как важно использовать его рационально и бережно.

"Это к тарифу не относится, но мы предполагаем, что когда будет завершено строительство КОС и 70 тысяч кубометров воды будет очищено и направлено для поддержания "зеркала" воды на Кошкар-Ате, ежесуточно 70 кубометров будет туда сбрасываться, плюс мы сейчас рассматриваем проект государственно-частного партнерства, чтобы часть воды в объеме 15 тысяч кубометров ежесуточно в летний период отправлять на город, с помощью чего будет осуществляться полив зеленых насаждений", - пояснил первый заместитель акима области.

Также он обратил внимание на потребление воды автомойками и предложил пути экономии.

"Одномоментно мы хотим рассмотреть вопрос с антимонопольным ведомством, с регулятором, по поводу того, чтобы те автомойки, которые будут задействованы в этом технологическом комплексе, должны у себя поставить оборотную какую-то установку или откуда они будут брать воду, то есть в последующем, через какой-то определенный промежуток времени мы сможем обеспечить бизнесменов сетями, то тогда мы будем ставить вопрос о том, чтобы закрыть, чтобы люди питьевой водой не мыли машины, то есть призываем к рациональному использованию", - сообщил Жумабай Карагаев.

На сегодня, по словам заместителя акима, средняя производительность "МАЭК" составляет 55 тысяч кубометров в сутки.

Еще в январе глава Министерства водных ресурсов и ирригации на брифинге правительства рассказал о планах повысить тарифы на воду для автомоек. По его словам, от всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего лишь 1,3%, или порядка 1,3 кубокилометра воды. А порядка 200 млн кубов используют СТО на мойку машин.

А в феврале руководитель Минводы и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщил о дифференцированных тарифах на воду, которые введут в Казахстане. Их внедрение будет зависеть от заявки каждого монополиста региона и, предположительно, даст порядка 13 млрд тенге дополнительного дохода.