Аким города в ВКО передумал судиться с женщиной, назвавшей его царем

Аким Шемонаихи в ВКО Егор Драчев передумал судиться с горожанкой, назвавшей его царем. От истца поступило соответствующее заявление, передает NUR.KZ со ссылкой на определение Шемонаихинского районного суда.

Еще до начала предварительного слушания от истца поступило заявление об оставлении иска без рассмотрения.

"Поскольку истец не требует дальнейшего судебного разбирательства и просит оставить иск без рассмотрения, суд считает, что заявление подлежит удовлетворению с правом последующего обращения истца в суд", - говорится в определении Шемонаихинского районного суда.

Напомним, ранее в социальных сетях распространили скриншот искового заявления акима Шемонаихи Егора Драчева, который попросил признать распространенные в отношении него сведения не соответствующими действительности.

"2 марта мне стало известно, что гражданка распространила следующие сведения: "А где аким Драчев? Приехал на корыте. А теперь у него машины по 50 млн. Ему чужды эти проблемы, раньше был аким, а теперь ЦАРЬ". Распространенные ответчиком сведения порочат мои честь и достоинство. Согласно п.1 ст.143 ГК РК гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержение сведений, которые порочат его честь, достоинство и деловую репутацию", - указывалось в исковом заявлении.

По информации официального сайта акимата Шемонаихинского района, Егор Драчев родился 29 ноября 1988 года в селе Бородулиха Бородулихинского района Семипалатинской области.

Женат, воспитывает двоих сыновей, имеет высшее образование. В 2011 году закончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальности "юриспруденция".

Свою трудовую деятельность начал в 2007 году. До 2012 года работал на различных должностях в Бородулихинском районе.

В 2012 году впервые поступил на государственную службу ведущим специалистом в ГУ "УДКГСЭН МЗ РК ВКО по Бородулихинскому району".

С 2013 по 2016 годы - главный специалист юридического отдела аппарата акима Бородулихинского района.

С 2016 по 2017 годы - заместитель акима Бородулихинского сельского округа Бородулихинского района.

С 2017 по апрель 2018 года - заместитель акима Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района.

С 17 апреля 2018 года по 1 марта 2021 года занимал должность акима Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района.

1 марта 2021 года назначен исполняющим обязанности акима Шемонаихи, а 6 апреля - акимом города.