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Аким города в ВКО подал в суд на женщину, назвавшую его "царем"

Опубликовано:

Егор Драчев
Егор Драчев. Фото: gov.kz

В социальных сетях распространяется скриншот искового заявления акима города Шемонаихи Егора Драчева, который попросил признать распространенные в отношении него сведения не соответствующими действительности, передает NUR.KZ.

"2 марта мне стало известно, что гражданка распространила следующие сведения: "А где аким Драчев? Приехал на корыте. А теперь у него машины по 50 млн. Ему чужды эти проблемы, раньше был аким, а теперь ЦАРЬ".

Распространенные ответчиком сведения порочат мои честь и достоинство. Согласно п.1 ст.143 ГК РК гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержение сведений, которые порочат его честь, достоинство и деловую репутацию", - указывается в опубликованном в соцсетях исковом заявлении.

Чиновник попросил суд признать эти сведения не соответствующими действительности.

В суде Восточно-Казахстанской области подтвердили, что исковое заявление действительно поступило.

"Данное гражданское дело находится в производстве судьи, дата рассмотрения еще не назначена", - пояснили в суде.

По информации официального сайта акимата Шемонаихинского района, Егор Драчев родился 29 ноября 1988 года в селе Бородулиха Бородулихинского района Семипалатинской области.

Женат, воспитывает двоих сыновей, имеет высшее образование. В 2011 году закончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальности "юриспруденция". 

Свою трудовую деятельность начал в 2007 году. До 2012 года работал на различных должностях в Бородулихинском районе.

В 2012 году впервые поступил на государственную службу ведущим специалистом в ГУ "УДКГСЭН МЗ РК ВКО по Бородулихинскому району".

С 2013 по 2016 годы - главный специалист юридического отдела аппарата акима Бородулихинского района.

С 2016 по 2017 годы - заместитель акима Бородулихинского сельского округа Бородулихинского района.

С 2017 по апрель 2018 года - заместитель акима Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района.

С 17 апреля 2018 года по 1 марта 2021 года занимал должность акима Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района.

1 марта 2021 года назначен исполняющим обязанности акима Шемонаихи, а 6 апреля - акимом города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2070849-akim-goroda-v-vko-podal-v-sud-na-zhenschinu-nazvavshuyu-ego-tsarem/

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