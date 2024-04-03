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Токаев выразил соболезнования родным первого спикера сената Омирбека Байгелди

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Касым-Жомарт Токаев и Омирбек Байгелди в 2019 году
Президент Токаев и Омирбек Байгелди в 2019 году. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля, первого председателя сената парламента, кавалера ордена "Отан", академика Омирбека Байгелди.

"Омирбек Байгелдиулы был выдающейся личностью, стоявшим у истоков обретения суверенитета нашей страной, гражданином, отдававшим все свои силы во благо развития нашей Родины. Он внес большой вклад в становление парламента Республики Казахстан. Благодаря своему богатому жизненному опыту и исключительным человеческим качествам он снискал уважение в обществе. Имя и светлый образ Омирбека Байгелдиулы, который оставил яркий след в истории страны, навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в телеграмме.

Напомним, в пресс-службе сената сегодня сообщили, что Байгелди Омирбек ушел из жизни 3 апреля в Астане. 15 апреля ему исполнилось бы 85 лет.

Добавим, на сайте Параграф "Юрист" говорится, что Омирбек Байгелди родился в 1939 году в Жамбылской области. В 1962 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности "Ученый зоотехник", в 1982 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС. Являлся доктором экономических наук.

Трудовой путь начал в 1957 году с должности рабочего колхоза.

В 1990 году возглавлял Джамбулский облисполком.

С 1990 по 1991 год – первый секретарь Джамбулского обкома партии.

С 1990 по 1992 год – глава Джамбулского областного совета.

С 1992 по 1995 год – глава Жамбылской областной администрации.

В 1995 году был советником президента.

С 1996 по 1999 год – председатель сената парламента РК, с 1999 по 2005 – заместитель председателя сената.

С 2019 года был членом совета при сенате парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2078105-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-pervogo-spikera-senata-omirbeka-baygeldi/

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