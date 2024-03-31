Токаев выразил соболезнования родным писателя Сабита Досанова

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя, драматурга Сабита Досанова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя, драматурга, кавалера ордена "Отан", лауреата государственной премии Казахстана и Международной премии имени М. Шолохова Сабита Досанова, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Сабит Айтмуханулы внес значительный вклад в возрождение казахской литературы. Будучи подлинно творческой личностью, он всю свою жизнь посвятил развитию национальной прозы и драматургии. Его произведения пользовались заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Светлый образ Сабита Айтмуханулы, оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

По информации на официальном сайте КазНПУ, романы Сабита Досанова внесли весомый вклад в золотой фонд отечественной прозы. Четырехтомные романы "20 век", "Ақ аруана", получившие государственную премию РК, переведены на многие языки мира.

За роман "Ақ аруана" ему присуждена Международная премия Тюркского литературного фонда "За заслуги перед тюркским миром".