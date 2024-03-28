Выбивший надпись на скале в Мангистау чиновник снова лишился должности

Накануне появилась информация о том, что чиновник Манас Кошербаев, выбивший надпись на скале в Мангистауской области, возглавил Дом культуры в Актюбинской области. Ее прокомментировал вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, передает NUR.KZ.

Канат Искаков напомнил, что Манас Кошербаев приобрел скандальную известность после того, как сделал надпись на скале уникального каньона в Мангистауской области. После чего его уволили с должности директора актюбинского Дома культуры общества слепых.

"Вчера прошла информация, что по решению конкурсной комиссии Манас Кошербаев назначен руководителем Байганинского районного Дома культуры.

Однако сегодня стало известно, что приказом руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Байганинского района от 27 марта 2024 года Манас Кошербаев уволен с занимаемой должности согласно поданному заявлению", - сообщил вице-министр культуры и информации РК.

Напомним, в августе 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчина выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау.

Выяснилось, что в кадре был запечатлен директор дома культуры казахского общества слепых города Актобе Манас Кошербаев, который находился в трудовом отпуске. Его обещали отозвать из отпуска, провести разъяснительную беседу и принять соответствующие меры.

После скандала чиновник записал видеообращение с извинениями и объяснил свои действия. Он отметил, что каньон Ыбыкты Сай - одно из самых живописных мест Мангистау. Но, к сожалению, здесь полно мусора и пещера исписана непристойными словами.

"Мне просто хотелось исправить грубое слово на красивое имя. По неосознанности совершил ошибку. Нет людей, которые не ошибаются. Не ругайте слишком сильно! Я даже не думал вредить историческому месту. Прошу прощения у всех соотечественников, мангистауцев!" - выступил Манас Кошербаев.

Позже в отделе культуры Актобе сообщили, что директор дома культуры казахского общества слепых уволился по собственному желанию.