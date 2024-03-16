"Держит свое слово": жители ВКО рассказали, почему они довольны молодым акимом (видео)

"Аким держит свое слово", - так об избранном главе Глубоковского района ВКО Эльдаре Тумашинове говорят жители. Почему люди довольны своим выбором, рассказал телеканал "Астана".

5 ноября прошлого года впервые в Казахстане прошли прямые выборы акимов 42 районов и трех городов.

Среди тех, за кого отдавали голоса земляки - Эльдар Тумашинов. Он обещал избирателям благоустройство, строительство школ и больниц.

О том, чего ему удалось добиться на посту, рассказали сами жители Глубоковского района.

Например, в селе Прапорщиково давно ждали новую врачебную амбулаторию. Ранее медики и пациенты ютились в неприспособленных кабинетах поселкового акимата. Теперь с гордостью показывают готовое здание с процедурным кабинетом и дневным стационаром. Сейчас сюда поступает оборудование.

В Белоусовке же в настоящее время есть две школы и обе переполнены. Но уже 1 сентября первый звонок должен прозвенеть в новом здании. По словам директора, все: от выбора места до деталей проекта, обсуждалось при участии акима района Эльдара Тумашинова.

"Идет навстречу своему народу, который его выбрал. Он уделяет большое внимание обучению и воспитанию поколения и, я думаю, что это немаловажно. Под его пристальным вниманием находится строительство этой школы", - говорит директор Мархаббат Карибаева.

Своеобразной проверкой на прочность избранного районного акима станет проблема с водоснабжением Малоубинки, Степного и Бобровки, говорят жители. К слову, последний объект самый сложный - это 63 км водопроводных сетей.

"Этот вопрос решается, и люди это видят. У него есть системная работа с людьми и доверие. Знаете, сейчас по многодетным семьям, плюс он решил лучше дома строить в тех поселках, где живут эти семьи, потому что там легче сельским хозяйством заниматься", - отмечает жительница района Мария Пекур.

Эльдар Тумашинов на прошедших выборах набрал 23 тысячи голосов против трех тысяч у оппонента. Глава района считает, что такое доверие он просто обязан оправдать.

Сейчас он работает над строительством котельной в районном центре: старая еще одной зимы просто не выдержит. Серьезные планы есть на агросектор и туризм.

"По зимним видам туризма мы лидеры в ВКО. Нуртау, Алтайские Альпы - этот тот потенциал, который стоит развивать. По направлению Горная Ульбинка Алтайские Альпы - это целый кластер, есть предложения, с этого года начнем реализовывать. Большой район - ответственная работа, 17 сельских округов, почти 60 тыс. населения и особенная ответственность, что мы близко к областному центру", - рассказывает Эльдар Тумашинов.

Главный секрет молодого акима - это держать слово, говорит чиновник. Поскольку он не назначенный, а избранный, следовательно, это совсем другой уровень ответственности.

По информации официального сайта акимата Глубоковского района, Эльдар Тумашинов родился 6 октября 1987 года в селе Большенарым Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

В 2011 году окончил КазНПУ им. Абая, в 2014 году - Академию государственного управления при президенте РК. Специальности: экономика, государственное и местное управление.

Свободно владеет казахским, русским и английским языками. Семейное положение - женат, 4 детей.

Карьеру начинал в 2012 году с должности эксперта-аналитика департамента по международному сотрудничеству ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "Kazenergy", Астана.

Также был директором Алматинского филиала частного учреждения школы политического менеджмента партии "Нур Отан" в Алматы, директором ТОО "СЕМИНКО" в Астане, председателем правления АО "СПК "Ертіс" в Усть-Каменогорске.

В январе 2022 года стал акимом Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, затем был переизбран.