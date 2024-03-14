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Почему так сложно зарегистрировать партию в Казахстане, ответили в Минюсте

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Мужчина подписывает документ
Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената объяснила, почему в Казахстане возникают сложности с регистрацией партий, передает корреспондент NUR.KZ.

Жакселекова сообщила, что за 2023-2024 год в Минюст поступило 17 заявлений от различных инициативных групп на регистрацию партий.

Однако журналисты отметили, что за это время ни одной регистрации партии общество не видит.

"Не считаете ли, что государство в лице министерства юстиции монополизировало сферу регистрации политических партий?" - поинтересовались журналисты.

Вице-министр не согласилась с этим утверждением.

"Это не монополизация. Это государственная функция, которая присуща органам юстиции, она предусмотрена в законодательстве. Мы, еще раз повторюсь, работаем в правовом поле, есть определенные процедуры, документы должны соответствовать, и при устранении всех замечаний соответствующие решения будут приняты", - заявила она.

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось о том, что на рассмотрении Минюста находятся заявки от двух политических партий – "Ел тағдыры" и "Народный Конгресс Казахстана".

О том, что две инициативные группы подали списки на создание еще двух политических партий, до этого сообщала вице-министр юстиции Алма Муканова. Тогда же она рассказывала, как изменились правила регистрации партий в Казахстане.

По словам вице-министра, если раньше состав инициативной группы должен был включать 1000 человек, то сейчас этот показатель снижен до 700 человек. Кроме того, период, который дается инициативной группе и членам партии для проведения съезда, увеличился с двух до трех месяцев.

Самое значимое изменение, как отметила Муканова, – необходимое количество членов партии было сокращено с 20 тыс. до 5 тыс. человек, то есть в четыре раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068152-pochemu-tak-slozhno-zaregistrirovat-partiyu-v-kazahstane-otvetili-v-minyuste/

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