Токаев направил телеграмму соболезнования родным общественного деятеля Гани Калиева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким общественного деятеля Гани Калиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного политика, общественного деятеля и ученого Гани Калиева.

"Гани Алимулы направлял все свои усилия на благо развития сельскохозяйственной отрасли. Будучи депутатом парламента и председателем партии "Ауыл", он принимал участие в политическом развитии страны и внес значительный вклад в совершенствование отечественного законодательства", – говорится в телеграмме.

Накануне сообщалось о том, что на 86-м году жизни умер экс-депутат мажилиса Гани Калиев, который 15 лет являлся председателем партии "Ауыл".

Гани Алимович Калиев родился 19 июля 1938 года в ауле Бельбасар Жамбылской области. Окончил в 1962 году Кыргызский государственный университет по специальности "Экономика сельского хозяйства".

В 1990-1993 годы был депутатом Верховного Совета Казахской ССР, в 1999-2004 годы - депутатом мажилиса парламента РК.

С января 2000 года по август 2015 года он занимал должность председателя Социал-демократической партии "Ауыл".