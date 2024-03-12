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Скончался экс-депутат мажилиса Гани Калиев

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Гани Калиев
Гани Калиев. Кадр из видео: youtube.com/AstanaEconomicForum

Сегодня на 86-м году жизни умер экс-депутат мажилиса Гани Калиев. Он же 15 лет являлся председателем партии "Ауыл", передает МИА "Казинформ".

О смерти политика сообщили представители партии.

Гани Алимович Калиев родился 19 июля 1938 года в ауле Бельбасар Жамбылской области. Окончил в 1962 году Кыргызский государственный университет по специальности "Экономика сельского хозяйства".

В 1990-1993 годы был депутатом Верховного Совета Казахской ССР, в 1999-2004 годы – депутатом мажилиса парламента РК.

С января 2000 года по август 2015 года он занимал должность председателя Социал-демократической партии "Ауыл".

По данным газеты "Казахстанская правда", Гани Калиев разработал и внедрил в практику сельского хозяйства рекомендации и предложения по углублению отношений собственности и развитию новых форм хозяйствования, реформированию земельных отношений, развитию интеграции, совершенствованию финансово-кредитной, налоговой и ценовой политики, обеспечению продовольственной безопасности страны, социальным проблемам села.

Опубликовано более 300 его научных трудов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2067183-skonchalsya-eks-deputat-mazhilisa-gani-kaliev/

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