Скончался экс-депутат мажилиса Гани Калиев

Сегодня на 86-м году жизни умер экс-депутат мажилиса Гани Калиев. Он же 15 лет являлся председателем партии "Ауыл", передает МИА "Казинформ".

О смерти политика сообщили представители партии.

Гани Алимович Калиев родился 19 июля 1938 года в ауле Бельбасар Жамбылской области. Окончил в 1962 году Кыргызский государственный университет по специальности "Экономика сельского хозяйства".

В 1990-1993 годы был депутатом Верховного Совета Казахской ССР, в 1999-2004 годы – депутатом мажилиса парламента РК.

С января 2000 года по август 2015 года он занимал должность председателя Социал-демократической партии "Ауыл".

По данным газеты "Казахстанская правда", Гани Калиев разработал и внедрил в практику сельского хозяйства рекомендации и предложения по углублению отношений собственности и развитию новых форм хозяйствования, реформированию земельных отношений, развитию интеграции, совершенствованию финансово-кредитной, налоговой и ценовой политики, обеспечению продовольственной безопасности страны, социальным проблемам села.

Опубликовано более 300 его научных трудов.