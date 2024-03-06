Оскандалившегося заместителя акима района рекомендовали уволить в Акмолинской области

Сегодня в селе Зеренда Акмолинской области состоялось выездное заседание Совета по этике, на котором рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Зерендинского района Есимхана Байгабылова, передает NUR.KZ.

Главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Бауржан Нурмагамбетов сообщил итоги служебного расследования в отношении заместителя акима Зерендинского района.

"Служебным расследованием установлено, что 28 января 2024 года около 23 часов 35 минут Есимхан Байгабылов в нарушение пп.2 п.12 главы 2 ПДД РК на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Валиханова в Кокшетау управлял транспортным средством Kia Cadenza в состоянии алкогольного опьянения.

Постановлением суда Байгабылов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.608 КоАП РК и по этой статье на него наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет", - сказал сотрудник департамента.

Также на Совете по этике добавили, что в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация телефонного разговора заместителя акима Зерендинского района с жителем села Акадыр, в ходе которого чиновник некорректно высказывался, используя нецензурную брань.

Опрошенный в ходе служебного расследования Есимхан Байгабылов факты управления автомашиной в состоянии алкогольного опьянения и разговора с жителем села Акадыр не признал. Он заявил, что голос на размещенной в социальных сетях аудиозаписи ему не принадлежит.

На Совет по этике сам госслужащий не явился. Аким Зерендинского района Асен Жаксалыков не смог объяснить отсутствие своего заместителя.

"До обеда он находился на рабочем месте, был предупрежден", - сказал глава района.

В итоге Совет по этике рекомендовал уволить Есимхана Байгабылова.

Напомним, в феврале стало известно, что заместитель акима Зерендинского района за управление автомобилем в нетрезвом состоянии был лишен водительских прав на ближайшие 7 лет, а также арестован на 15 суток.

После этого аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что ему не место на государственной службе.

По информации официального сайта акимата Зерендинского района, Есимхан Байгабылов родился в 1987 году в селе Зеренда.

Образование - высшее, в 2009 году окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "нефтегазовое дело", в 2022 году - Академию государственного управления при президенте РК, где ему присуждена степень магистра бизнеса и управления.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в ТОО "Казпромкомир".

С 2011 по 2016 годы - индивидуальный предприниматель.

С 2016 по 2022 годы - главный специалист, руководитель отдела Северо-Казахстанского межрегионального департамента геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Затем стал заместителем акима Зерендинского района.