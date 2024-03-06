Токаев: Мы продолжим принимать системные меры для повышения роли женщин в обществе
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Глава государства направил приветственный адрес в связи с 25-летием Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
В форуме женщин Казахстана, посвященном юбилейной дате, приняли участие депутаты Парламента, представители международных организаций и гражданского сектора, международные партнеры.
В приветственном адресе участникам форума Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль Национальной комиссии в развитии Казахстана на протяжении 25 лет.
"Комиссия играет огромную роль в обеспечении гендерного равенства, укреплении института семьи, защите материнства и детства, выступает эффективной площадкой, объединяющей усилия уполномоченных органов, гражданского сектора и бизнеса.
Эксперты Национальной комиссии активно участвуют в разработке законов и государственных программ, реализуют важные социальные проекты и инициативы. За последние годы в нашей стране отменен список запрещенных для женщин профессий, введены избирательные квоты, в системе органов внутренних дел созданы подразделения по защите прав женщин.
Во многом благодаря плодотворной деятельности Нацкомиссии Казахстан ратифицировал ряд международных конвенций и выполняет все обязательства по преодолению гендерного неравенства. Мы продолжим принимать системные меры для повышения роли женщин в обществе и продвижения семейных ценностей, шаг за шагом созидая Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех", – говорится в поздравлении.
Участники форума обсудили важные вопросы, касающиеся семейно-демографической политики, роли женщин в современном обществе, социальной и экономической поддержки семей, прав детей и многие другие аспекты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2064856-tokaev-my-prodolzhim-prinimat-sistemnye-mery-dlya-povysheniya-roli-zhenschin-v-obschestve/