"Один в поле не воин": аким Актюбинской области поручил провести служебное расследование

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия терроризму и коррупции поручил своему аппарату провести служебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе заседания Антикоррупционной службой по Актюбинской области были озвучены результаты проведенного анализа деятельности местных исполнительных органов.

По данным департамента, выявлено наличие конфликта интересов у субъектов квазигосударственного сектора в сферах здравоохранения, строительства и спорта. Причина - отсутствие должного контроля со стороны вышестоящих государственных органов.

Подводя итоги совещания, глава Актюбинской области Асхат Шахаров поручил руководству аппарата акима провести служебное расследование, привлечь виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности и устранить все допущенные нарушения.

Кроме того, поручено усилить темпы проведения пропаганды противодействия терроризму.

"Если мы все не будем слаженно работать, к системе государственного контроля будет недоверие со стороны населения. Поэтому все госорганы на встречах с населением должны озвучивать проблемы. Как говорится, один в поле не воин. Должны быть приняты конкретные меры", - сказал Асхат Шахаров.

Напомним, несколько дней назад заместитель акима Актюбинской области Булбул Елеусинова заявила о том, что решила покинуть свой пост по собственному желанию. Она отметила, что госслужба была для нее уникальным опытом. Также чиновница поблагодарила коллег и тех, кто поддерживал ее в этой должности, которую она занимала с мая 2021 года.

Вместо нее пост занял Асылбек Есенбаев, который до этого был акимом района "Есиль" города Астаны.

Асхат Шахаров возглавил Актюбинскую область в сентябре 2023 года.