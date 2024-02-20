Замакима Актюбинской области покинула свой пост по собственному желанию

Заместитель акима Актюбинской области Булбул Елеусинова заявила о том, что решила покинуть свой пост по собственному желанию, передает NUR.KZ.

Об этом чиновница написала в своем официальном профиле в Instagram.

Елеусинова написала, что покидает пост по собственному желанию. Она отметила, что госслужбе была для нее уникальным опытом.

Также чиновница поблагодарила коллег и тех, кто поддерживал ее в этой должности.