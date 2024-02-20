Замакима Актюбинской области покинула свой пост по собственному желанию
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Заместитель акима Актюбинской области Булбул Елеусинова заявила о том, что решила покинуть свой пост по собственному желанию, передает NUR.KZ.
Об этом чиновница написала в своем официальном профиле в Instagram.
Елеусинова написала, что покидает пост по собственному желанию. Она отметила, что госслужбе была для нее уникальным опытом.
Также чиновница поблагодарила коллег и тех, кто поддерживал ее в этой должности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2061830-zamakima-aktyubinskoy-oblasti-pokinula-svoy-post-po-sobstvennomu-zhelaniyu/