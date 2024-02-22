Членов семьи президента Казахстана хотят запретить хоронить в Национальном пантеоне
Опубликовано:
Членов семьи президента Казахстана могут запретить хоронить на территории пантеона в Астане. Соответствующие изменения внесли в новый проект постановления, пишет NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".
Проект постановления Минкультуры и информации "О внесении изменений в постановление правительства РК от 15 апреля 2020 года № 208 "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне" был опубликован 19 февраля. Его публичное обсуждение продлится до 4 марта.
В новой редакции документа предлагается внести изменения в список лиц, которые подлежат погребению на территории пантеона в Астане.
В списке остаются:
- президенты Казахстана;
- премьер-министры и их заместители, председатели палат парламента и их заместители, госсоветники, руководители Администрации президента, председатели Конституционного суда, Верховного суда и Национального банка;
- министры, руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;
- лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";
- граждане, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Еңбек Даңқы" трех степеней;
- граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда";
- граждане, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";
- другие граждане по особому решению президента.
Наряду с этим с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие супруги.
Из списка хотят исключить следующих лиц:
- члены семьи президента;
- госсекретари Конституционного совета;
- граждане, награжденные орденами "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев".
В обосновании документа говорится, что "Конституционный закон "О Первом Президенте РК – Елбасы" утратил силу Конституционным законом "О признании утратившим силу Конституционного закона "О Первом Президенте РК" – Елбасы".
Отметим, что проект данного постановления уже выносили на обсуждение в марте прошлого года, но работа по нему была приостановлена из-за реорганизации Министерства культуры и информации.
"Результаты экспертизы НПА были получены в августе 2023 года. В связи с реорганизацией министерства работа по данному вопросу была приостановлена. В этой связи проект постановления был опубликован снова", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.
Отметим, согласно закону "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне", Национальный пантеон – место для погребения умерших лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана. Расположен в Астане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062267-chlenov-semey-prezidenta-kazahstana-zapretyat-horonit-v-natsionalnom-panteone/