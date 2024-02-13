Передал "конверт с деньгами": в СПК "Актобе" озвучили итоги проверки скандального видео

В социально-предпринимательской корпорации "Актобе" рассказали о результатах проверки по факту видео с передачей конверта заместителю акима области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на СПК.

В начале января в Сети появилось видео, на котором мужчина передает другому что-то похожее на конверт. В подписи к ролику говорилось, что это замруководителя СПК "Актобе" Руслан Ажниязов и помощник замакима Актюбинской области Галымжан Елеуов.

В посте указывалось, что сотрудники СПК "Актобе" якобы сняли премии и передали первому зампреду правления Ажниязову, а тот отнес собранную сумму помощнику Елеуова.

В СПК тогда обещали провести проверку и предоставить информацию позднее.

Сегодня заместитель председателя правления АО "СПК "Актобе" Нарек Гегамян сообщил, что после публикации видеоролика в Сети в компании провели служебную проверку.

"В рамках проверки были взяты пояснения от сотрудников. В пределах компетенции были изучены все обстоятельства. По результатам данной проверки было установлено, что все премии были выданы в рамках трудового законодательства.

Информация, которая была ранее опубликована в социальных сетях, не нашла своего подтверждения, то есть не соответствует действительности.

Кроме того информируем, что проверки проводятся другими государственными органами. О ее результатах сообщим дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кадры ранее комментировали и в областном акимате. Там заявили, что Елеуов на работе, а в ведомстве не знают, имеет ли он отношение к ситуации.

"На видео Руслан Ажниязов, зампредседателя СПК "Актобе", второй человек ранее работал в акимате, сейчас не работает", - сообщали в ведомстве.

На официальном сайте СПК "Актобе" указано, что социально-предпринимательские корпорации (СПК) - это устойчивые бизнес-структуры, осуществляющие свою деятельность с целью получения прибыли от производства, продажи товаров и услуг.

Основным отличием СПК от коммерческих корпораций является то, что полученная прибыль реинвестируется для реализации социальных, экономических или культурных целей населения региона, в интересах которого СПК создавались.

Акционерное общество "СПК "Актобе" создано в феврале 2010 года. Единственным акционером общества является акимат Актюбинской области.

Основная цель передачи активов государственной собственности в СПК - это эффективное их использование в коммерческой деятельности, направленное на привлечение инвестиции и реализацию новых проектов, уточняется на сайте.

Напомним, в конце января 2022 года сообщалось, что на руководство СПК "Актобе" завели уголовное дело. Фамилии фигурантов, по какой статье возбуждено дело, а также другие подробности борцы с коррупцией не озвучили.