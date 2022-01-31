Уголовное дело завели на руководство СПК "Актобе"

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Уголовное дело завели на руководство социально-предпринимательской корпорации (СПК) "Актобе". Об этом сообщили в региональном департаменте Агентства РК по противодействию коррупции, передает "Диапазон".

"Департаментом расследуется уголовное дело в отношении руководства АО "СПК "Актобе" и других лиц", - коротко проинформировали в ведомстве.

Фамилии фигурантов, по какой статье возбуждено уголовное дело, а также другие подробности борцы с коррупцией не сообщили.

Издание отмечает, что в декабре прошлого года СПК "Актобе" попала в "картофельный скандал". Вместо хороших овощей из стабфонда, закупленных на бюджетные деньги, на прилавках магазинов оказалась гнилая продукция. Это вызвало возмущение жителей региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953885-ugolovnoe-delo-zaveli-na-rukovodstvo-spk-aktobe/