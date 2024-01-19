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Скандальное видео с передачей "конверта с деньгами" прокомментировали в СПК "Актобе" и акимате

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Двое мужчин стоят в коридоре в Актобе
Мужчины. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети появилось видео, на котором мужчина передает что-то похожее на конверт другому. Указывается, что это замруководителя СПК "Актобе" и помощник замакима Актюбинской области. Ситуацию прокомментировали в акимате региона и СПК "Актобе", передает "Диапазон".

"В соцсетях распространяется видеозапись с сообщением, что сотрудники СПК "Актобе" якобы сняли премии и передали первому зампреду правления Руслану Ажниязову, и тот отнес собранную сумму помощнику замакима Актюбинской области Галымжану Елеуову. Ничего не утверждаем, но по видеозаписи и заявлению в соцсетях нужно провести проверку", - говорится в публикации в Сети.

Видео прокомментировали в СПК "Актобе". По словам зампредседателя корпорации Нарека Гегамяна, в настоящее время назначено служебное расследование, все факты изучат. На видео - первый зампредседателя СПК "Актобе" Руслан Ажниязов, второй человек в СПК не работает, указано, что это помощник заместителя акима Актюбинской области.

Также он ответил на вопрос, получали ли сотрудники в декабре премии.

"Был конец года, соответствующие праздники, премии были, иная информация будет сообщена дополнительно", - пояснил Нарек Гегамян.

Как выяснилось, премии в СПК выдают сотрудникам к праздникам в размере оклада, всего сотрудников около 80. Размер зарплаты сотрудников Нарек Гегамян не назвал, но сообщил, что Руслан Ажниязов на работе, он трудится второй месяц, находится в акимате на совещании. Он курирует вопросы стабфонда и модернизации ЖКХ.

О видео СПК стало известно вечером 18 января и сразу было принято решение о проведении служебного расследования, оно продлится не более 10 дней.

Также по поводу ситуации высказались в акимате Актюбинской области.

"В сети распространилось видео, где указаны имя, фамилия замакима области Галымжана Елеуова, но имеет он к этому отношение или нет, мы не знаем, сейчас в СПК ведется внутреннее расследование.

Елеуов на работе, он не знает, откуда появилась такая информация. На видео Руслан Ажниязов, зампредседателя СПК "Актобе", второй человек ранее работал в акимате, сейчас не работает", - ответила пресс-секретарь ведомства Гульбагда Кубеева.

Напомним, в конце января 2022 года сообщалось, что на руководство социально-предпринимательской корпорации (СПК) "Актобе" завели уголовное дело. Фамилии фигурантов, по какой статье возбуждено дело, а также другие подробности борцы с коррупцией не озвучили.

Также недавно стало известно, что СПК "Shymkent" оштрафовали на 105 млн тенге. В городской прокуратуре пояснили, что корпорация при заключении договоров с предпринимателями применяла различные проценты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Организацию признали виновной в совершении административного правонарушения по ч.3-1 ст.159 КоАП РК (Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим положением).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056422-skandalnoe-video-s-peredachey-konverta-s-dengami-prokommentirovali-v-spk-aktobe-i-akimate/

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