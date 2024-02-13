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Экс-глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова умерла в 54 года

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Анар Жаилганова
Анар Жаилганова. Фото: Агентство РК по делам госслужбы

Бывший руководитель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова скончалась на 55-м году жизни. Об этом сообщили в самом агентстве, передает NUR.KZ.

"На 55-м году жизни скоропостижно скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Нуралыкызы Жаилганова.

Коллектив Агентства выражает глубокие соболезнования родным и близким Анар Нуралыкызы", - говорится в сообщении на Facebook-странице АДГС.

Согласно официальной информации, Анар Жаилганова родилась в 1969 году в Семипалатинске.

Окончила КазГУ имени Аль-Фараби по специальности "юрист", затем - Высшую школу банковского дела, факультет финансов и кредита.

Являлась кандидатом юридических наук.

Трудовой стаж Жаилгановой начался в 1991 году с должности младшего научного сотрудника Института государства и права Академии наук.

В 1997-1999 годах Жаилганова работала судьей в областном суде Южно-Казахстанской области (ныне - Туркестанская - прим. ред.), а с 2004 по 2008 годах была судьей в Верховном суде страны.

Пост главы АДГС Анар Жаилганова занимала с 2019 по 2022 год.

Анар Жаилганова была награждена орденом "Курмет", медалями, нагрудным знаком АГДСПК и почетной грамотой председателя Верховного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060441-eks-glava-adgs-anar-zhailganova-umerla-v-55-let/

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