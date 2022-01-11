Анар Жаилганову освободили от должности главы Агентства по делам госслужбы

Анар Жаилганова. Фото: агентство РК по делам госслужбы

В Казахстане сменили главу Агентства по делам госслужбы – Анар Жаилганова освобождена от должности, об этом сообщает официальный сайт Акорды.

"Указом главы государства Жаилганова Анар Нуралыкызы освобождена от должности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - говорится в сообщении.

Кресло нового главы агентства занял Дархан Жазыкбаев – ранее он был заместителем Жаилгановой.

Напомним, сегодня Токаев заявил, что системе госслужбы нужны реформы – при этом он призвал не увольнять скопом всех "старых" чиновников и не отдавать их места молодым, а отталкиваться от выполнения ими своей работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950608-anar-zhailganovu-osvobodili-ot-dolzhnosti-glavy-agentstva-po-delam-gossluzhby/