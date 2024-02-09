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"Поможет опыт работы в СГО": как новый глава МЧС будет бороться с коррупцией

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Чингис Аринов
Чингис Аринов. Фото: Акорда

Нового главу МЧС спросили, как он будет решать два главных вопроса, не решенных предыдущими министрами - квартирный и коррупционный, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно квартирных вопросов, вопросов социального обеспечения, материально-технического обеспечения, конечно, это вопросы, которые сейчас стоят у меня на повестке дня. Вопрос это номер один.

По поводу вопиющих фактов денежных сборов и поборов, я думаю, мы, конечно, не будем этого допускать. Будет мною проводиться жесткая превентивная работа в этом направлении. Как раз таки опыт работы в предыдущем ведомстве мне в этом плане очень хорошо поможет. Я в этом не сомневаюсь. Все вот эти негативные проявления будут искореняться очень быстро", - заявил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Также он добавил, что какие-то результаты можно будет оценить через первые 6 месяцев работы - тогда и его критики, и эксперты отрасли смогут сделать выводы.

Напомним, Чингис Аринов занял пост министра по ЧС 6 февраля после роспуска предыдущего кабмина. До этой должности Аринов занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны РК - начальника Службы охраны президента РК.

Он окончил факультет международных отношений КазНУ имени Аль-Фараби, Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности "Правоведение"; Академию гражданской авиации по специальности "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060216-pomozhet-opyt-raboty-v-sgo-kak-novyy-glava-mchs-budet-borotsya-s-korruptsiey/

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