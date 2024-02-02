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Токаев принял Наталью Годунову и дал ей поручения

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Касым-Жомарт Токаев и Наталья Годунова
Президент и Наталья Годунова. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Высшей аудиторской палаты Натальей Годуновой. В ходе встречи глава государства дал поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 2023 год и планах на предстоящий период.

Как сообщила Наталья Годунова, всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 208 объектах с охватом порядка 19,5 трлн тенге бюджетных средств.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских мероприятий, завершенных в 4-м квартале прошлого года.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему повышению эффективности исполнения государственных ресурсов, а также по реализации новых полномочий Высшей аудиторской палаты.

Добавим, по информации на сайте ИПС "Адилет", задачи Высшей аудиторской палаты – анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными) для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.

Наталья Годунова была назначена главой Высшей аудиторской палаты Казахстана 28 ноября 2022 года. До этого с февраля 2018 года возглавляла Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, который и заменила Высшая аудиторская палата РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058883-tokaev-prinyal-natalyu-godunovu-i-dal-ey-porucheniya/

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