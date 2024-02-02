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"Половина штата – руководители": об избытке начальников в госорганах Казахстана заявили в АДГС

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Мужчина в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК в АДГС сообщили об избытке руководителей в госорганах – в пример привели Минэкологии, где половина центрального аппарата руководит другой половиной, передает корреспондент NUR.KZ.

"В прошлом году был проведен масштабный анализ в 4-х сферах: торговля и интеграция, финансы, сельское хозяйство, экология и природные ресурсы. (…) Первое из тех признаков бюрократизма, которые мы встречаем – недостаточность и переизбыток структуры управления и штатной численности.

Зачастую в государственных органах факты избыточного количества руководящих должностей, что способствует уменьшению нагрузки на руководящий состав, снижает эффективность и оперативность управления, размывает ответственность, сокращает финансовые возможности для стимулирования работников.

К примеру, штатная численность центрального аппарата Министерства экологии и природных ресурсов составляет 122 единицы, из которых 61 должность является руководящей и такая же численность – исполнительской. То есть соотношение руководящего и исполнительского звена 1 к 1", – заявил замглавы Агентства по делам госслужбы Салауат Муксимов.

По его данным, в Минэкологии есть департамент, где практически все являются руководителями.

"В структуре данного министерства есть отдельный департамент, где соотношение 4 к 1, то есть 4 руководителя и 1 исполнитель. В частности, речь идет о директоре, заместителе директора, двух руководителях управления – и на все это один главный эксперт", – добавил Муксинов.

Напомним, в сентябре 2022 года аналитики представили рейтинг самых коррумпированных министерств в Казахстане. В число "антилидеров" попали Министерство финансов, Минобороны, Минсельхоз и Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Рейтинг составляли на основе количества коррупционных преступлений, совершенных в тот год сотрудниками ведомств.

Позже в Минобороны обратили внимание на этот материал, отметив, что в нем представлены некорректные данные – в ходе детального изучения выяснилось, что 3 факта не имеют отношения к их ведомству и относятся к другим силовым структурам.

В сентябре прошлого года специальная комиссия проанализировала работу казахстанских центральных госорганов, представив оценку их работы. Так, согласно анализу, наиболее эффективными среди центральных госорганов признаны:

  • Миннацэкономики – 100 баллов;
  • МИД – 99,2 балла;
  • Агентство РК по делам госслужбы – 99 баллов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058864-polovina-shtata-rukovoditeli-ob-izbytke-nachalnikov-v-gosorganah-kazahstana-zayavili-v-adgs/

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