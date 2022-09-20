Самые коррумпированные министерства Казахстана назвали аналитики

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Harald Tittel / Picture alliance / Getty Images

111 сотрудников министерств Казахстана осудили за коррупционные преступления с января по август 2022 года – это на 20,7% больше, чем в прошлом году. Портал Ranking.kz выяснил, в каком именно ведомстве чаще всего совершались коррупционные преступления.

По данным аналитиков, чаще всего в этом году коррупционные преступления совершали сотрудники министерства финансов – 33 человека. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 31. Годовой рост составил 6,5%.

В число "антилидеров" также попали Министерство обороны – 22 человека (плюс 83,3%), Министерство сельского хозяйства – 16 человек (плюс 23,1% за год), и Министерство индустрии и инфраструктурного развития – 16 человек (в 5,3 раза больше, чем годом ранее).

Инфографика: ranking.kz

Среди преступников-коррупционеров 102 сотрудника совершили тяжкие преступления, 4 человека — преступления средней тяжести, и еще 4 — преступления небольшой тяжести, 1 человек — особо тяжкое преступление.

69,4% "министерских" правонарушителей попались на получении взятки – 77 человек, плюс 63,8% за год. Еще 14 человек совершили коррупционные мошенничества, 7 человек попались на злоупотреблении должностными полномочиями, 6 человек — на даче взятки, 5 человек — на присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

Инфографика: ranking.kz

В региональном разрезе большинство сотрудников министерств, совершивших коррупционные правонарушения, находились в Алматы: 23 человека — в 3,3 раза больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках "антилидерства" оказались Шымкент – 12 человек (годовой рост — в 4 раза), и Алматинская область – 10 человек (минус 9,1%).

Наименьшая численность "министерских" правонарушителей наблюдалась в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях: по 2 человека в каждом регионе. В трех новообразованных областях, а также в Карагандинской и Костанайской областях случаи коррупционных правонарушений со стороны работников министерств не фиксировались.

Инфографика: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988626-samye-korrumpirovannye-ministerstva-kazahstana-nazvali-analitiki/