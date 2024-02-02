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30 лет независимости Казахстана

"Голос общества": Балаева высказалась о роли прессы в Казахстане

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Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева заявила, что, по данным за январь текущего года, в Казахстане зарегистрировано свыше 5 тыс. СМИ, передает NUR.KZ.

"Сегодня мы отмечаем особый день в истории казахской прессы – Национальный День печати.

Этот день напоминает нам о роли газеты "Қазақ", основанной Алиханом Бокейхановым, Ахметом Байтурсыновым и Мыржакыпом Дулатовым.

Постановление правительства о Национальном Дне печати, вышедшее 2 февраля 2023 года, имеет особое значение для нас.

В свое время газета "Қазақ" встала на защиту интересов нашей нации, объединила народ на пути к светлому будущему.

Издание стало катализатором единства и солидарности, оказав огромное влияние на духовное развитие казахского общества", – написала глава Минкультуры и информации в своем официальном Facebook-аккаунте.

Балаева отметила, что "пресса всегда была голосом общества". По ее словам, Министерство культуры и информации принимает меры по поддержке периодических изданий. Их количество увеличивается с каждым годом.

"Если в 1991 году в стране выпускалось всего 10 республиканских газет и журналов, работал 21 теле- и радиоканал, то, по данным на январь 2024 года, в Казахстане зарегистрировано уже 5 804 СМИ. В их числе 3 985 периодических печатных изданий, 212 телеканалов, 90 радиостанций, а также 1 222 информационных агентства и сетевых издания", – сообщила министр.

Также, как она отметила, приняты меры по оптимизации подписки на газеты и журналы, онлайн-подписке посредством приложений.

Министр добавила, что форум региональных СМИ, организованный в прошлом году для повышения уровня работы периодических изданий в областях, будет продолжен в этом году.

"Несмотря на новые тенденции, периодические издания продолжают играть ключевую роль в медиасфере страны. Поэтому развитие национальных медиа, формирование конкурентоспособных СМИ и повышение статуса журналистов остается нашим основным приоритетом", – подчеркнула Балаева.

Сегодня также президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников печатных СМИ с Национальным днем печати.

В этом году Национальный день печати в Казахстане отмечается впервые. Его предложили внести в перечень праздничных дат в РК только в прошлом году.

Авторы предложения уточняли, что дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.

"Важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой", – уточнялось в проекте постановления.

Как сообщается на сайте Казахстанской энциклопедии, "Қазақ" – общественно-политическая и литературная газета, публиковавшаяся в период между 1913 и 1918 годами. Первый номер вышел 2 февраля 1913 года. До 1915 года газета выходила раз в неделю, после – два раза в неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058829-golos-obschestva-balaeva-vyskazalas-o-roli-pressy-v-kazahstane/

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