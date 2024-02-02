Токаев поздравил работников казахстанских СМИ

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников печатных СМИ с Национальным днем печати. В этот день 111 лет назад вышел первый номер газеты "Қазақ", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Уважаемые работники печатных СМИ! От всей души поздравляю вас с Национальным днем печати!

Именно в этот день в 1913 году вышел в свет первый номер газеты "Қазақ", стоявшей у истоков отечественной печати. Издание, выпускавшееся выдающимися сынами нашего народа – деятелями Алаш, сыграло огромную роль в консолидации нации в переломный период истории.

Сохраняя приверженность идеалам свободы слова, печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики. Газеты и журналы поднимают насущные проблемы государства и общества, отражают широкую палитру мнений, способствуют продвижению фундаментальных общечеловеческих ценностей.

Журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии, показывают пример деятельного патриотизма и гражданской ответственности. Уверен, что отечественные печатные издания продолжат содействовать укреплению единства нашего народа, внося значимый вклад в построение Справедливого Казахстана.

Желаю всем здоровья, благополучия и творческих успехов!" – отметил президент.

Отметим, что в этом году Национальный день печати в Казахстане отмечается впервые. Его предложили внести в перечень праздничных дат в РК только в прошлом году.

Авторы предложения уточняли, что дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.

"Важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой", – уточнялось в проекте постановления.

Как пишет МИА "Казинформ", в конце июня Дархан Кыдырали, который на тот момент занимал пост министра информации и общественного развития, сообщил о принятии праздника.

"2 февраля – Национальный день печати. Известно, что первый номер газеты вышел 110 лет назад, 2 февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы", – отмечал экс-министр.