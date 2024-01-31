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Токаеву доложили о предотвращении терактов в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев и Ермек Сагимбаев
Президент и глава КНБ. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с главой КНБ Ермеком Сагимбаевым. Глава государства заслушал отчет о деятельности Комитета и дал ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных итогах работы ведомства в 2023 году и планах на предстоящий период.

Токаеву было доложено, что подразделениями КНБ в прошлом году на ранней стадии предотвращено 2 теракта в стране и 3 акции совместно с зарубежными спецслужбами на территории иностранных государств. За совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 43 лица. В течение года при координации Комитета проведено 208 командно-штабных и 196 оперативно-тактических антитеррористических учений.

Глава КНБ Ермек Сагимбаев сообщил о результатах работы по обеспечению экономической безопасности и противодействию системной коррупции. Совокупный эффект от принятых мер превысил 1,5 трлн тенге, в том числе инициировано возвращение в госбюджет свыше 680 млрд тенге.

Кроме того, доведено о пресечении совместно с МВД деятельности 15 организованных преступных групп, а также изъятии 681 единицы оружия и более 85 тысяч боеприпасов.

На участке противодействия наркобизнесу ликвидировано 36 лабораторий, пресечено 34 международных и 32 региональных наркоканалов, изъято 3,6 тонн наркотиков.

Ряд операций реализован КНБ совместно с зарубежными партнерами в рамках международного сотрудничества.

В сфере охраны государственной границы задержано свыше 31 тысячи правонарушителей, пресечено 739 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков, а также перемещение валюты и золота на сумму 11,7 млрд тенге и товаров на сумму 12,6 млрд тенге.

Техническими подразделениями КНБ отражены 86,3 млн кибератак и 2156 DDoS-атак на ресурсы государственных органов и стратегически важных объектов инфраструктуры страны.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Напомним, в апреле прошлого года в КНБ сообщили о предотвращении теракта с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана.

В августе глава КНБ во время встречи с Токаевым заявлял о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории нашей страны.

Отметим, что Ермек Сагимбаев был назначен председателем Комитета национальной безопасности Казахстана в январе 2022 года. До этого он занимал пост начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – с августа 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058517-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-knb-ermekom-sagimbaevym/

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