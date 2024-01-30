"Не выделяли два триллиона тенге": в Минирригации прокомментировали выделение средств

Министерству водных ресурсов и ирригации не выделяли 2 триллиона тенге на развитие всей системы водных ресурсов, пояснили в пресс-службе ведомства, передает NUR.KZ.

"Говоря о двух триллионах, подразумеваются подсчеты экспертов на восстановление всей системы водных ресурсов страны, включая и изношенность водных объектов. О выделении такой суммы речь не идет", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в СМИ опубликовали слова министра о сумме, необходимую Казахстану на развитие водной отрасли.

В Минирригации уточнили, что общий бюджет, выделенный министерству, составил около 110 миллиардов тенге.

Из них 25 миллиардов направят в акиматы для улучшения водохозяйственных объектов.

Оставшуюся часть направят на строительство и реконструкцию водохозяйственных объектов, строительство групповых водопроводов для обеспечения жителей питьевой водой, реконструкцию оросительных сетей, ирригационные работы, оплату труда работников водной сферы.

Сегодня Нуржигитов рассказал о планах поднять автомойкам тарифы за воду в Казахстане.

Ранее главу Министерства водных ресурсов и ирригации спросили, могут ли сети и водохранилища выдерживать подземные толчки при землетрясениях. Нуржигитов ответил, что в южной столице нет больших водных объектов.