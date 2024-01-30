"Не выделяли два триллиона тенге": в Минирригации прокомментировали выделение средств
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Министерству водных ресурсов и ирригации не выделяли 2 триллиона тенге на развитие всей системы водных ресурсов, пояснили в пресс-службе ведомства, передает NUR.KZ.
"Говоря о двух триллионах, подразумеваются подсчеты экспертов на восстановление всей системы водных ресурсов страны, включая и изношенность водных объектов. О выделении такой суммы речь не идет", - пояснили в пресс-службе.
Ранее в СМИ опубликовали слова министра о сумме, необходимую Казахстану на развитие водной отрасли.
В Минирригации уточнили, что общий бюджет, выделенный министерству, составил около 110 миллиардов тенге.
Из них 25 миллиардов направят в акиматы для улучшения водохозяйственных объектов.
Оставшуюся часть направят на строительство и реконструкцию водохозяйственных объектов, строительство групповых водопроводов для обеспечения жителей питьевой водой, реконструкцию оросительных сетей, ирригационные работы, оплату труда работников водной сферы.
Сегодня Нуржигитов рассказал о планах поднять автомойкам тарифы за воду в Казахстане.
Ранее главу Министерства водных ресурсов и ирригации спросили, могут ли сети и водохранилища выдерживать подземные толчки при землетрясениях. Нуржигитов ответил, что в южной столице нет больших водных объектов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058337-ne-vydelyali-dva-trilliona-tenge-v-minirrigatsii-prokommentirovali-vydelenie-sredstv/