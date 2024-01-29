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Более 20 аэропортов Казахстана планируют передать под управление инвесторам из Европы

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Аэропорт
Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что министерством запланировано передать инвесторам под управление 22 аэропорта Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Глава Минтранспорта Казахстана на форуме Global Gateway в Брюсселе предложил использовать казахстанские площадки в качестве основного и наиболее устойчивого транзитного маршрута между Европой и Азией.

Он также отметил, что ближайшие пять лет для реализации основных инфраструктурных проектов в области транспорта Казахстан намерен привлечь инвестиции на 40 млрд евро.

Марат Карабаев также заявил, что в железнодорожной отрасли ожидается строительство новых магистральных направлений протяженностью 1300 км и модернизация действующей инфраструктуры. Эта работа направлена на кратное увеличение пропускной возможности между Азией и Евросоюзом.

"В области гражданской авиации для развития отрасли и создания континентального транзитного хаба запланировано передать инвесторам под управление 22 аэропорта Казахстана", – говорится в сообщении.

Также министр транспорта добавил, что для укрепления морского флота и создания контейнерного хаба в порту Актау инвесторам предлагается 171 га для развития терминальных мощностей. Наряду с этим возможна передача морских портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay.

Напомним, в декабре Марат Карабаев сообщал, что три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам. Это будут аэропорты Актобе, Туркестана и Кызылорды.

Также глава Минтранспорта поручил акиматам принять меры по возврату ранее предоставленных земельных участков около аэропортов.

Кроме того, по словам Марата Карабаева, у министерства в планах на ближайшие два-три года осуществить модернизацию аэропортов Балхаша (8,3 млрд тенге) и Урджара (3,5 млрд тенге). Также прорабатывается вопрос строительства аэропортов Каркаралы (10 млрд тенге), Улытау (10 млрд тенге), Зайсан (16 млрд тенге) и Катон-Карагай (23,2 млрд тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058121-bolee-20-aeroportov-kazahstana-planiruyut-peredat-pod-upravlenie-investoram-iz-evropy/

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