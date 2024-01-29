Более 20 аэропортов Казахстана планируют передать под управление инвесторам из Европы

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что министерством запланировано передать инвесторам под управление 22 аэропорта Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Глава Минтранспорта Казахстана на форуме Global Gateway в Брюсселе предложил использовать казахстанские площадки в качестве основного и наиболее устойчивого транзитного маршрута между Европой и Азией.

Он также отметил, что ближайшие пять лет для реализации основных инфраструктурных проектов в области транспорта Казахстан намерен привлечь инвестиции на 40 млрд евро.

Марат Карабаев также заявил, что в железнодорожной отрасли ожидается строительство новых магистральных направлений протяженностью 1300 км и модернизация действующей инфраструктуры. Эта работа направлена на кратное увеличение пропускной возможности между Азией и Евросоюзом.

"В области гражданской авиации для развития отрасли и создания континентального транзитного хаба запланировано передать инвесторам под управление 22 аэропорта Казахстана", – говорится в сообщении.

Также министр транспорта добавил, что для укрепления морского флота и создания контейнерного хаба в порту Актау инвесторам предлагается 171 га для развития терминальных мощностей. Наряду с этим возможна передача морских портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay.

Напомним, в декабре Марат Карабаев сообщал, что три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам. Это будут аэропорты Актобе, Туркестана и Кызылорды.

Также глава Минтранспорта поручил акиматам принять меры по возврату ранее предоставленных земельных участков около аэропортов.

Кроме того, по словам Марата Карабаева, у министерства в планах на ближайшие два-три года осуществить модернизацию аэропортов Балхаша (8,3 млрд тенге) и Урджара (3,5 млрд тенге). Также прорабатывается вопрос строительства аэропортов Каркаралы (10 млрд тенге), Улытау (10 млрд тенге), Зайсан (16 млрд тенге) и Катон-Карагай (23,2 млрд тенге).