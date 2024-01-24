Токаев встретился с новым президентом Национальной академии наук

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Национальной академии наук Ахылбека Куришбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития отечественной науки.

Как подчеркнул президент, Национальная академия наук, получившая в прошлом году новый статус, должна объединить усилия отечественных ученых и уделить особое внимание внедрению инноваций, которые принесут реальную пользу науке и экономике.

Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить процесс избрания новых членов Национальной академии наук и шире вовлекать талантливых молодых ученых и новых специалистов в деятельность Академии.

Ахылбек Куришбаев представил президенту научные исследования, проводимые возглавляемым им Казахским национальным аграрным исследовательским университетом, а также работу, направленную на совершенствование агропромышленной отрасли.

По мнению главы государства, присвоение учреждению статуса исследовательского университета позволит внедрить научные разработки в реальное производство и коммерциализировать результаты научных исследований.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач. Он также отметил важность организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева – инициатора создания Академии наук Казахстана.

Напомним, Куришбаев Ахылбек Кажигулович на днях был назначен новым президентом Национальной академии наук РК. До этого академию наук возглавляла Кунсулу Закарья – в минувший понедельник она стала советником президента.

Вчера помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай представил научному сообществу нового руководителя Национальной академии наук Республики Казахстан Ахылбека Куришбаева.