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Токаев поздравил юного спортсмена, выигравшего "золото" в Южной Корее

Опубликовано:

Илья Мизерных
Илья Мизерных. Фото: olympic.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена Илью Мизерных с завоеванием золотой медали на олимпийских играх в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на Берика Уали.

Поздравление президента опубликовал на своей странице в Facebook советник – пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в играх в Канвоне", – написал Уали в соцсети.

В субботу днем стало известно, что 16-летний прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал первым казахстанским чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском городе Канвоне.

Мизерных первенствовал в прыжках на лыжах с трамплина, опередив 38 соперников из 21 страны. В общем спортсмен набрал 214 баллов.

На данный момент сборная Казахстана входит в число лидеров неофициального командного зачета. Выше находятся только Китай, Франция, Германия, Италия и Республика Корея, представители которых выиграли не только золото, но и другие медали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056543-tokaev-pozdravil-molodogo-sportsmena-vyigravshego-zoloto-v-yuzhnoy-koree/

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