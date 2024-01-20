Токаев поздравил юного спортсмена, выигравшего "золото" в Южной Корее

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена Илью Мизерных с завоеванием золотой медали на олимпийских играх в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на Берика Уали.

Поздравление президента опубликовал на советник – пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в играх в Канвоне", – написал Уали в соцсети.

В субботу днем стало известно, что 16-летний прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал первым казахстанским чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском городе Канвоне.

Мизерных первенствовал в прыжках на лыжах с трамплина, опередив 38 соперников из 21 страны. В общем спортсмен набрал 214 баллов.

На данный момент сборная Казахстана входит в число лидеров неофициального командного зачета. Выше находятся только Китай, Франция, Германия, Италия и Республика Корея, представители которых выиграли не только золото, но и другие медали.