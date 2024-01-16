СПК "Shymkent" оштрафовали на 105 млн тенге

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Shymkent" была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 105 млн тенге за ущемление прав бизнесменов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, было установлено, что СПК "Shymkent" при заключении договоров с предпринимателями применяла различные проценты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

"К примеру, согласно договору о совместной деятельности с одним из ТОО за нарушения при выполнении строительных работ корпорация обязала выплачивать неустойку в размере 0,01%, а за аналогичные нарушения к другому ТОО применены 5%. Существенная разница и неоднозначное применение различных условий грубо нарушали права предпринимателей", - пояснили в прокуратуре Шымкента.

В надзорном органе отметили, что в соответствии со ст.174 Предпринимательского кодекса запрещаются действия субъектов рынка, занимающих доминирующее положение, которые ущемляют законные права других лиц.

Специализированный межрайонный суд по административным делам Шымкента согласился с доводами прокуратуры и признал вину СПК "Shymkent" в совершении административного правонарушения по ч.3-1 ст.159 КоАП РК (Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим положением). На компанию наложили штраф в размере 104,7 млн тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ст.159 КоАП РК злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации в размере 3%, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности.

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