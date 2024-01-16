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Раскритикованный депутатами новый законопроект прокомментировала Балаева

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Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева отреагировала на критику депутатов касательно законопроекта по вопросам доступа к информации и общественного участия, передает NUR.KZ.

"Сегодня в мажилисе парламента был презентован законопроект по вопросам доступа к информации и общественного участия.

Основная цель законопроекта – дальнейшая реализация концепции "Слышащего государства" и повышение уровня открытости всех ветвей власти.

Активная дискуссия велась вокруг вопроса проведения публичных обсуждений на портале "Открытые НПА" и анализа регуляторного воздействия по депутатским законопроектам.

Замечу, что на данном этапе преждевременно делать выводы. Рабочая группа по законопроекту только приступит к своей работе", – написала она в своем официальном Facebook-аккаунте.

Глава Минкультуры и информации предполагает, что правительство совместно с депутатским корпусом после обсуждений найдет взаимоприемлемые решения.

Она также напомнила, что закон РК "О доступе к информации" работает с 2015 года и направлен на "расширение доступа граждан к информации, а также обеспечение прозрачности деятельности обладателей информации и подотчетности перед обществом".

Сегодня ранее презентация законопроекта по вопросам доступа к информации и общественного участия в мажилисе превратилась в выяснение отношений между парламентом и правительством.

"Этот законопроект очень много критики получил. Потому что нарушаются конституционные нормы. Например, 61 статья конституции гласит, что законодательная инициатива принадлежит президенту, правительству и парламенту. А в этом законопроекте есть механизмы ограничения депутатского корпуса.

Президент говорил знаменитую формулу по сильному парламенту. А тут депутаты будут как бы подчинены правительству в законотворческой инициативе. Мы в комитете обсуждали этот вопрос, выразили свое несогласие. Как можно предлагать законопроект с нарушениями норм конституции?" – возмутился депутат Абзал Куспан.

Согласно информации на сайте Комитета по делам молодежи и семьи Минкультуры и информации РК, закон "О доступе к информации", принятый в 2015 году, состоит из 21 статьи, содержит преамбулу и понятийный аппарат. В преамбуле отмечено, что закон регулирует общественные отношения, возникающие в результате реализации конституционного права каждого свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом. Право каждого на свободу информации предусмотрено пунктом 2 статьи 20 Конституции РК. Право свободно получать и распространять информацию является компонентом права на свободу выражения мнений, фундаментального права человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2055888-raskritikovannyy-deputatami-zakonoproekt-prokommentirovala-balaeva/

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