"Не занимаемся этими вопросами": Жамишев о решении жилищных проблем казахстанцев
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Глава ОФ "Қазақстан халқына" в СЦК рассказал, будет ли фонд участвовать в решении жилищных проблем нуждающихся казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.
Представители СМИ поинтересовались у Болата Жамишева о том, планирует ли фонд участвовать в решении жилищных проблем казахстанцев.
"Никак. Я сразу скажу, что к нам в феврале 2022 года, когда фонд только был создан, поступило 39 тыс. заявок, большая часть из них касалась оказания материальной помощи и покупки жилья. Мы сказали, что мы не занимаемся этими вопросами, то есть мы, во-первых, на самом деле для того, чтобы решать жилищные проблемы нуждающихся, нашего фонда близко бы не хватило, и начинать это никакого смысла не имело. И вообще – это неправильно. Поэтому вопросами покупки жилья мы не занимаемся", – заявил он в ответ.
При этом он подчеркнул, что нет и таких планов.
"Не намерены. Фонд не может быть организацией, которая подменяет местные исполнительные органы и обеспечивает жильем нуждающихся", – указал Жамишев.
Напомним, что в январе 2022 года в Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта Токаева был создан общественный социальный фонд (ОСФ) "Қазақстан халқына".
Его возглавил экс-министр финансов Болат Жамишев.
На официальном сайте фонда говорится, что "Қазақстан халқына" призван решать реальные проблемы казахстанцев в ключевых сферах жизнедеятельности сверх мер государственной поддержки.
Фонд преследует следующие цели:
- оказание благотворительной помощи в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта;
- реализация благотворительных проектов в сферах общественного здоровья, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, для формирования и удовлетворения духовных, познавательных и иных гуманистических потребностей граждан;
- развитие культуры благотворительности в республике, укрепление доверия общества, бизнеса и государства к благотворительности, синергия всех субъектов благотворительности;
- оказание помощи пострадавшему населению РК при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;
- поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, тяжелораненых и признанных погибшими, при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстана;
- иная благотворительная помощь в соответствии с решениями органов управления фонда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2055612-ne-zanimaemsya-etimi-voprosami-zhamishev-o-reshenii-zhilischnyh-problem-kazahstantsev/