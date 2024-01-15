"Не занимаемся этими вопросами": Жамишев о решении жилищных проблем казахстанцев

Глава ОФ "Қазақстан халқына" в СЦК рассказал, будет ли фонд участвовать в решении жилищных проблем нуждающихся казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Болата Жамишева о том, планирует ли фонд участвовать в решении жилищных проблем казахстанцев.

"Никак. Я сразу скажу, что к нам в феврале 2022 года, когда фонд только был создан, поступило 39 тыс. заявок, большая часть из них касалась оказания материальной помощи и покупки жилья. Мы сказали, что мы не занимаемся этими вопросами, то есть мы, во-первых, на самом деле для того, чтобы решать жилищные проблемы нуждающихся, нашего фонда близко бы не хватило, и начинать это никакого смысла не имело. И вообще – это неправильно. Поэтому вопросами покупки жилья мы не занимаемся", – заявил он в ответ.

При этом он подчеркнул, что нет и таких планов.

"Не намерены. Фонд не может быть организацией, которая подменяет местные исполнительные органы и обеспечивает жильем нуждающихся", – указал Жамишев.

Напомним, что в январе 2022 года в Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта Токаева был создан общественный социальный фонд (ОСФ) "Қазақстан халқына".

Его возглавил экс-министр финансов Болат Жамишев.

На официальном сайте фонда говорится, что "Қазақстан халқына" призван решать реальные проблемы казахстанцев в ключевых сферах жизнедеятельности сверх мер государственной поддержки.

Фонд преследует следующие цели: