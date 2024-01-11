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Причину отказа Мусина от электромобиля назвали в МЦРИАП

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Багдат Мусин
Багдат Мусин. Фото: акимат ЗКО

В СМИ недавно появилась информация, что глава МЦРИАП Багдат Мусин сменил служебное авто, пересев на Kia K9. До этого министр передвигался на электромобиле, передает NUR.KZ.

В октябре 2021 года появлялась информация о том, что глава Минцифры Багдат Мусин сменил служебное авто – как писал Sputnik Казахстан, министр пересел с автомобиля Mercedes на электрокар китайского бренда JAC iEV7S, собранный в Казахстане.

На днях появилась информация, что Мусин на данный момент уже передвигается на Kia K9 с бензиновым двигателем. Как пишет Press.kz, само министерство в прошлом году потратило 63 миллиона тенге на поездки руководства на служебном автомобиле бизнес-класса.

В пресс-службе Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности прокомментировали эту информацию корреспонденту NUR.KZ.

"МЦРИАП, как и другие министерства, госорганы обеспечиваются служебными автомобилями от специализированного государственного предприятия, оказывающего подобного рода услуги, поскольку на балансе нет своего автотранспорта. Все расходы по обеспечению служебным автотранспортом, его обслуживанием, водителем осуществлены в рамках действующего законодательства", – сообщили в пресс-службе МЦРИАП.

Там добавили, что из-за погодных условий в Астане, а также необходимости рабочих поездок в отдаленные села по развитию сетей связи и проверок качества интернета более надежным транспортным средством в отличие от электрокара был определен автомобиль, оснащенный двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2055087-prichinu-otkaza-musina-ot-elektromobilya-nazvali-v-mtsriap/

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