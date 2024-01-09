"Подарили государству": в Минфине объяснили продажу Bentley с торгов

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в кабмине прокомментировал информацию о якобы подаренном Минфину дорогостоящем Bentley, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее казахстанцы начали обсуждать публикацию на Электронной площадке торгов, согласно которой Департамент госимущества и приватизации Алматы продал черный Bentley Bentayga W12 2017 года выпуска.

Сообщается, что стартовая цена аукциона на понижение составляла 251 750 001,00 тенге. Цена продажи составила 46 328 524,00 тенге.

При этом оценочная стоимость авто равна 83 916 667,00 тенге. Оценка была проведена 20 октября 2023 года. Извещение о продаже было опубликовано на веб-портале Реестра государственного имущества 16 ноября 2023 года.

Журналисты поинтересовались у вице-министра финансов, откуда в собственности госорганов появилось это авто.

"В июле договор дарения авто был оформлен на государство. Имущество в госсобственность поступило.

Однако уже проведена реализация на 40 млн тенге. Дорогостоящий автомобиль не был передан ни в один из госорганов. Он был реализован через аукцион, деньги ушли в бюджет. Думаю, это очень хорошо", - заявил Ержан Биржанов

Уточнять имя покупателя авто вице-министр не стал. На уточняющий вопрос, является ли дарителем Кайрат Боранбаев, вице-министр коротко ответил, что не владеет такой информацией.

У журналистов также возник вопрос, почему авто было реализовано за такую низкую стоимость. Ведь оценочная стоимость машины составляла 83 млн тенге, а продана она была за 46 млн тенге.

"Машина в любом случае не новая. Может быть, она была в таком состоянии. Сейчас я не готов технические характеристики машины и оценку вам комментировать", - заявил вице-министр Биржанов.

Напомним, ранее бизнесмен Кайрат Боранбаев передал в пользу государства фитнес-клуб, объект в бизнес-центре и ТЦ в Алматы.

Также вице-министр экономики Ержан Биржанов сегодня высказался о мобильных переводах между родственниками в Казахстане.

По его словам, родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

Кроме того, Биржанов прокомментировал предложение по изменению способа удержания налогов с таксистов в Казахстане.