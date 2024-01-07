Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей страны с Рождеством Христовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех православных Казахстана с Рождеством Христовым!

Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим.

Как и все традиционные религии, православие играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении нашего богатого и многообразного историко-культурного наследия. Православие всемерно содействует упрочению общенационального единства – надежного фундамента поступательного прогресса страны.

Уверен, православные граждане внесут значимый вклад в построение Справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности, взаимной ответственности.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" – отметил президент.

Как пишет РИА Новости, Рождество – один из главных христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе.

Рождество имеет фиксированную дату – 7 января (или 25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки. До IV века праздник отмечался 6 января, но позже дату празднования перенесли на 25 декабря.

При этом после 1918 года, когда Россия перешла с юлианского календаря на григорианский, православная церковь стала отмечать рождение Христа 7 января.