Токаев встретился с Кошановым и оценил работу мажилиса

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о законотворческой деятельности мажилиса.

Как сообщил Ерлан Кошанов, с начала сессии принято и направлено в сенат 35 законов. Среди них документы, регулирующие реализацию программы "Нацфонд – детям", а также вопросы недропользования, ведения бизнеса, наставничества и безопасности детей, обеспечения специальной выплаты работникам с вредными условиями труда.

В настоящее время на рассмотрении депутатов находятся 69 законопроектов, из которых почти треть инициирована мажилисменами. По поручению главы государства ведется работа над Бюджетным кодексом, законопроектами по снижению закредитованности населения, жилищной политике, государственным закупкам, науке и технологической политике, защите прав потребителей, теплоэнергетике, масс-медиа, противодействию торговле людьми и другими.

Наиболее актуальные проекты законов проходят обсуждение на заседаниях Общественной палаты.

Президенту была представлена информация о том, что мажилисом проведены парламентские слушания по повышению финансовой грамотности населения, правительственные часы по состоянию системы медицинского страхования, противодействию наркопреступности, развитию торговой политики.

Спикер мажилиса также отметил возросшую активность партийных фракций и депутатов-одномандатников, что повысило уровень парламентских дискуссий. Депутаты с начала года выехали в регионы для встреч с избирателями и осуществления контроля за исполнением поручений главы государства по улучшению жизни людей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с деятельностью депутатов палаты в рамках парламентской дипломатии.

В завершение встречи глава государства положительно оценил итоги работы мажилиса в 2023 году. По его словам, принятые законы оказывают прямое влияние на повышение качества жизни граждан. Президент также подчеркнул необходимость принятия законов, нацеленных на реализацию основных мер курса на социально-экономические преобразования в стране.

Отметим, что на днях было опубликовано большое интервью Касым-Жомарта Токаева газете Egemen Qazaqstan. В рамках беседы президента попросили оценить работу казахстанского правительства.

Глава государства подчеркнул, что нынешний состав правительства сформирован только весной прошлого года. Конституционная реформа и парламентские выборы "обнулили" мандат парламента и правительства.

Он также напомнил, что полномочия правительства были значительно расширены. После сентябрьской реорганизации Администрация президента сосредоточилась на стратегических направлениях социально-экономического развития страны и больше не занимается детальной опекой правительства, отдельных министерств и ведомств.