Токаев: Нам следует избавляться от подражательства в культуре и ложного патриотизма

В интервью газете Egemen Qazaqstan Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанскому обществу нужно избавиться от ложного патриотизма, а также не предаваться пустым дискуссиям об обидах или "былом величии", передает NUR.KZ.

В интервью Токаеву напомнили о его призыве на церемонии награждения лауреатов премий «Парыз» и «Алтын сапа» не скатываться в архаику и не сворачивать с пути прогресса.

"Мы часто придаем большое значение второстепенным вопросам, тратим свою энергию на мелкие темы или еще хуже — ведемся на чью-то ложную повестку. Мы не должны отвлекаться на все это и терять из виду наши стратегические национальные ориентиры.

Тем более нам нельзя скатываться в архаику, предаваясь пустопорожним дискуссиям о былом величии или обидах. Конечно, история - важная составляющая нашей общенациональной идентичности, поэтому государство именно сейчас ведет системную деятельность в этом направлении.

(…) Изучение нашей многовековой истории, восстановление исторической справедливости всегда будет одной из наших приоритетных задач. Но гораздо важнее не то, кем мы были, а то, кем являемся и, самое главное, кем будем", - заявил Токаев.

Он добавил, что казахстанскому обществу нужно жить не воспоминаниями о прошлом, а доказывать величие нации делом.

"Нам следует избавляться от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства. При этом надо не закрывать глаза на имеющиеся недостатки, а работать над их устранением. То, о чем я говорю, имеет критически важное значение для будущего Казахстана в этом постоянно турбулентном мире.

Для нового подъема нашей нации мы должны постоянно впитывать в себя все прогрессивное и избавляться от всего, что тянет страну назад. В нашем обществе должен укорениться культ труда и продуктивного творчества, торжествовать сила знаний и креативного мышления, главенствовать принцип прагматизма и реалистичного отношения к жизни", - заявил Токаев.

Президент добавил – он должен сказать правду о том, что не все представители интеллигенции в Казахстане, выдающие себя за "совесть нации", достойно выполняют эту миссию.

"Вместо настоящего духовного пастырства мы слышим нытье вокруг мелкотемья, привычные самовосхваления и жалобы на власть за невнимание к их материальным вопросам. Тем самым они пускают развитие национальной идеологии по ложному пути", - заявил он.

Набор ценностей настоящих патриотов, по мнению Токаева, это: единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, взаимная поддержка, предприимчивость, инициативность, честность, скромность и бережливость.