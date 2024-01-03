"Законсервировал систему, старые кадры остались на местах": Токаев ответил тем, кто его критикует

Касым-Жомарт Токаев рассказал в интервью газете Egemen Qazaqstan о построении отношений с подчиненными, сообщив, какими качествами, на его взгляд, должны обладать госслужащие, передает NUR.KZ.

"Для меня принципиально важно, чтобы государственные служащие были не просто профессионалами, безупречно исполняющими свои прямые обязанности, а проявляли инициативу и личным примером доказывали полезность и необратимость перемен. Они должны иметь соответствующий багаж знаний и компетенций, обладать высокими человеческими качествами, быть собранными, дисциплинированными.

Мне не столько важна личная преданность подчиненных, сколько их приверженность идее построения справедливого Казахстана. Главным требованием к чиновникам и руководителям всех уровней является их способность держать руку на пульсе общественных настроений и событий, слушать и слышать чаяния людей, своевременно и результативно реагировать на них, принимать правильные решения. Они должны следовать принципу "не человек для государства, а государство для человека", - говорит президент.

Он ответил и на вопрос о том, хватает ли молодым управленцам опыта и глубины взглядов.

"Я верю в нашу молодежь. Поэтому приняты комплексные меры, открывшие дорогу молодежи в исполнительную и законодательную власть. Был создан Президентский молодежный кадровый резерв. Молодые профессионалы, прошедшие несколько этапов отбора, получили возможность занять руководящие посты на государственной службе.

В рамках политических реформ введена квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в избирательных партийных списках и при распределении депутатских мандатов. Многие молодые патриоты смогли стать депутатами мажилиса и маслихатов, голос молодежи в органах представительной власти стал громче. Такие шаги придали импульс обновлению органов власти", - отметил глава государства.

По его словам, мир меняется очень быстро, практически изо дня в день. Появляются новые технологии, профессии и отрасли, пересматриваются подходы в работе и управлении.

"В этих условиях возрастает роль молодежи, которая способна осваивать новые навыки и эффективно применять передовые знания. Она обладает прогрессивным мышлением, ориентирована на будущее, на поступательное развитие. Поэтому не могу согласиться с тем, что молодежи не хватает глубины взглядов.

Но пока во властных структурах должен присутствовать сплав опыта и новых идей, эксперименты здесь неуместны. Знаю, некоторые недобросовестные «эксперты» упорно продвигают тезис, мол, президент Токаев законсервировал систему, ничего нового и хорошего не произошло, старые кадры остались на местах.

Это большое лукавство, имеющее конечной целью дестабилизацию и подрыв государственности. Поспешность может привести к непоправимым последствиям.

Да, у молодых управленцев недостаточно опыта, амбиции и отсутствие критической самооценки порой мешают им в должной мере самореализоваться. Тем не менее, мы даем шанс новой генерации профессионалов проявить себя. Эта политика будет продолжена", - заключил Касым-Жомарт Токаев.