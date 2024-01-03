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Как казахстанцы могут выразить критическое отношение к действиям властей, объяснил президент

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев в большом интервью газете "Egemen Qazaqstan" ответил на вопрос, как казахстанцы могут выразить свое критическое отношение к действиям властей.

"У нас созданы все условия для публичного выражения несогласия с действиями власти. Граждане могут открыто говорить о существующих проблемах. В соответствии с концепцией «слышащего государства» я требую от государственных органов учитывать общественное мнение. У нас действует демократический закон о мирных собраниях. Недавно принят закон, регламентирующий порядок подачи и рассмотрения петиций.

Поэтому нужно предельно ясно понимать: мирные протесты допустимы, но массовые беспорядки неприемлемы и будут жестко пресекаться. В стране должен царить закон — это моя принципиальная позиция. Посмотрите, ведь в странах Запада, цитадели демократии, особо не церемонятся с теми, кто устраивает уличные беспорядки и нападения на здания органов власти.

Полиция выявила организаторов январских беспорядков — всех тех, кто призывал сопротивляться законным требованиям властей, занимался доставкой и распространением оружия, нагнетал атмосферу агрессии, руководил толпой в ходе погромов, поджогов и актов насилия.

При этом от бандитов были отделены рядовые и зачастую случайные участники беспорядков. Мною было принято решение амнистировать граждан, попавших под влияние провокаторов. Амнистия применена в отношении 1 095 граждан из 1 205 осужденных ранее. А организаторы беспорядков и лица, получившие сроки за теракты, государственную измену, попытку насильственного захвата власти и другие тяжкие преступления, в полной мере отбудут свое наказание", - пояснил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053630-kak-kazahstantsy-mogut-vyrazit-kriticheskoe-otnoshenie-k-deystviyam-vlastey-obyasnil-prezident/

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