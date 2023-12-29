Аким Актобе рассказал, как встретит Новый год

Аким Актобе Азамат Бекет поделился, чем ему запомнился уходящий год и чего он ждет от нового. Также он рассказал, как встретит праздник и какой новогодней традиции придерживается, передает "Диапазон".

По словам Азамата Бекета, самым значимым событием в уходящем году для него стало назначение акимом Актобе.

На вопрос о том, как он отметит Новый год, градоначальник сообщил, что планирует провести праздник в кругу близких людей и по традиции съездить к родителям.

"Отмечаю я всегда Новый год дома, в кругу семьи: с женой, детьми и родителями. Где бы я ни работал, а работал я в разных областях и городах, всегда на Новый год приезжаю к родителям", - поделился Азамат Бекет.

Аким рассказал, что традиционного блюда на новогоднем столе его семьи нет.

"Все как обычно. Часто делаем бешбармак на праздники, у нас в семье он готовится с рисом вместо теста", - добавил он.

Чиновник отметил, что в наступающем году предстоит много работы по разным направлениям.

"На следующий год много планов. Предстоит большая работа. Некоторые проекты начинаем запускать уже сейчас, например, объявлять тендеры раньше, чтобы весной уже начались работы. Например, по дорогам, ливневкам", - сообщил Азамат Бекет.

Он обратился с новогодними поздравлениями.

"Я всегда в первую очередь желаю здоровья, чтобы реализовать какие-то свои цели. Пусть в семье все будет хорошо, ведь семья – это главная опора человека! Успехов и счастья всем!" - пожелал аким Актобе.

Напомним, ранее Азамат Бекет проехал по нескольким маршрутам на автобусах, чтобы лучше разобраться с транспортной ситуацией в городе. Он пообщался с пассажирами, которые вечером возвращались с работы. Также аким посетил Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий. По итогам поездки он дал оценку ситуации с работой общественного транспорта и рассказал о планах по ее улучшению.

Напомним, свой пост Азамат Бекет занимает полгода. В конце июня он был назначен на должность акима Актобе. До этого он работал заместителем акима города, а также занимал должность акима Хромтауского района Актюбинской области.