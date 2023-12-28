"Казахстан планомерно уходит от этой модели": Смаилов – о зависимости страны от добычи сырья

Премьер Алихан Смаилов отметил, в последние годы в структуре промышленности произошли качественные изменения. В этом направлении был принят ряд мер, пишет NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ подчеркнул, что Казахстан, обладая серьезной ресурсной базой, традиционно занимается добычей и экспортом сырья. При этом в последние годы ситуация кардинально меняется – акцент смещается на развитие отраслей более высокого передела.

"За последние 5 лет в структуре промышленности уже произошли качественные изменения. На сегодняшний день обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую и продолжает расти дальше", — подчеркнул премьер-министр, добавив, что правительство приняло ряд мер в этом направлении.

Отмечается, что запущен механизм обеспечения внутренних переработчиков сырьем по ценам ниже рыночных. Новые производства обрабатывающей промышленности будут освобождаться от налогов на срок до 3 лет.

Кроме того, предоставляется налоговая льгота для организации новых производств в обрабатывающем сегменте. Это касается импорта оборудования, которое не производится в стране.

"Мы также продолжим содействовать реализации новых проектов. Для этого предусмотрены бюджетные средства в размере более 600 млрд тенге, включая льготное кредитование", — пояснил глава кабмина.

По итогам текущего года ожидается ввод в эксплуатацию около 300 новых проектов в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности – 170 проектов на сумму порядка 800 млрд тенге.

"Например, в индустриальной зоне Сарани начато производство бытовой техники мощностью 1,1 млн единиц продукции. В Костанайской области стартовало строительство нового автомобильного завода KIA с углубленной локализацией, мощностью 70 тыс. автомобилей в год. В Актюбинской области запущено производство мобильных буровых установок", — говорит Алихан Смаилов.

Наряду с этим в области Жетісу был модернизирован и расширен завод по производству керамических плит, который также приведет к снижению их импорта.

"В следующем году мы планируем ввести более 400 проектов общей стоимостью 4,6 трлн тенге. Таким образом, процесс диверсификации ускоряется, и мы планомерно уходим от сырьевой направленности экономики", — заключил Смаилов.

Также в своем интервью телеканалу глава правительства рассказал, что ждать предпринимателям в Казахстане после отмены моратория на проверку бизнеса в 2024 году, а также сообщил, какие меры принимаются для решения накопившихся проблем в сфере тепло-, энерго- и водоснабжения в регионах.

Согласно данным на сайте Бюро нацстатистики, основной удельный вес товаров по экспорту из Казахстана за январь-октябрь 2023 года приходится на такие товары как:

нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (54,1%);

медь рафинированная и сплавы медные необработанные (4,1%);

элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (3,8%);

руды и концентраты медные (3,8%);

ферросплавы (3%);

пшеница и меслин (2,5%).

При этом основными странами партнерами Казахстана в экспорте являются: Италия (18,7%), Китай (18,1%), Россия (12,6%), Нидерланды (5,7%), Южная Корея (5,3%), Турция (5%).