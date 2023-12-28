"Нужно готовиться более тщательно": Ашимбаев сделал замечание замглавы МТИ

Сегодня в сенате вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев не ответил на вопросы двух депутатов, из-за чего спикер Маулен Ашимбаев сделал ему замечание, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня состоялось заключительное заседание сената. В его рамках депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг).

В процессе обсуждения депутат Алишер Сатвалдиев поинтересовался, какой эффект прогнозирует МТИ по результатам реализации мер господдержки несырьевым экспортерам и какие поступления от этого получит бюджет.

Однако вице-министр Кайрат Торебаев заявил, что готов предоставить письменно данные о том, какие именно показатели будут поступать. Объяснил он это тем, что нужно математическим исчислением посмотреть данные.

Не ответил он и на вопрос Советбека Медебаева.

"Согласно показателям деятельности KazakhExport, представленным вашим ведомством, дивиденды, выплаченные акционеру в лице АО "НУХ "Байтерек" за период 2020-2022 годы, составили 4,6 млрд тенге.

В то время, как налоги, выплаченные KazakhExport, составили 1,9 млрд тенге, что почти в три раза меньше, чем дивиденды. В этой связи поясните, пожалуйста, каким методом был определен размер дивидендов, и насколько прозрачны расчеты выплачиваемых дивидендов. И второй вопрос – как можете объяснить эту разницу, когда сумма налогов в бюджет оказалась в три раза меньше выплаченных дивидендов", – поинтересовался Медебаев.

В ответ вице-министр Торебаев заявил, что этот вопрос не входит в компетенцию МТИ и его лучше адресовать министерству финансов и Миннацэкономики. На что спикер сената Маулен Ашимбаев сделал вице-министру замечание.

"Здесь наш коллега поднимает вопрос не только налогов, но и дивидендов. Поэтому Кайрату Калмукамедулы следует подготовиться к таким встречам. До этого вы даете письменный ответ на вопрос Алишера Гапиржановича. Вы говорите, что этот вопрос и ко мне не относится. Вы приглашены правительством в качестве одного из ключевых спикеров по этому вопросу. Лучше поработать с коллегами, немного подготовиться, посмотреть бумаги и посмотреть цифры", – посоветовал Ашимбаев.

Он посоветовал вице-министру торговли и интеграции лучше готовиться к подобным встречам, как сейчас.

"Сенат является большим институтом, так как вы основной докладчик, нужно подготовиться более тщательно. Здесь все люди опытные. Здесь есть люди, которые работали на крупных производствах, есть граждане, которые управляли регионами. Поэтому, если задаются вопросы, значит, на это есть причина. Поэтому в следующий раз, когда вы будете выступать с такой речью, лучше как следует подготовиться и принести все бумаги. Договорились?" – резюмировал Ашимбаев.

Отметим, что в октябре во время заседания депутат мажилиса Бакытжан Базарбек потребовал от МСХ назвать фамилии акимов, которые незаконно раздают земли "направо и налево", а когда ответ его не устроил, задал этот же вопрос еще раз. В ответ на напор мажилисмена спикер Ерлан Кошанов сделал ему официальное замечание, призвав не проявлять агрессию.

Добавим, что Кайрат Торебаев занимает пост вице-министра торговли и интеграции с июля 2019 года. До этого, согласно информации на сайте ИПС "Параграф", с 2014 года он возглавлял сначала Департамент международного сотрудничества Миннацэкономики, затем Департамент международного сотрудничества Нацбанка.