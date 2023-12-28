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30 лет независимости Казахстана

Новое ведомство может появиться в Казахстане

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Мужчина подписывает документы
Подпись документов. Иллюстративное фото: piranka / Getty Images

Депутаты сената на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении закон, которым предусматривается создание Экспортно-кредитного агентства в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)".

"Закон направлен на создание Экспортно-кредитного агентства со специальным правовым статусом, которое будет юридическим лицом, определяемым решением правительства РК. Экспортно-кредитное агентство будет функционировать в форме акционерного общества со 100%-м государственным участием", – сообщил депутат Серик Шайдаров.

По его словам, законом предусматривается осуществление Экспортно-кредитного агентства следующих видов деятельности:

  1. добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций и иных сделок, связанных с экспортом, и их перестрахование без соответствующей лицензии;
  2. предэкспортное и экспортное торговое финансирование посредством условных вкладов;
  3. функции финансового агента при субсидировании ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;
  4. предоставление гарантии в рамках исполнения экспортных сделок;
  5. оказание экспортерам информационно-консультационных услуг для урегулирования споров с зарубежными контрагентами.

"Все финансовые инструменты будут реализовываться Экспортно-кредитным агентством за счет бюджетных и собственных средств. Наряду с этим, законом предусматривается выведение Экспортно-кредитного агентства из регулирования закона "О страховой деятельности" и контроля и надзора финансового регулятора.

В соответствии с законом, Экспортно-кредитное агентство по запросу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка будет предоставлять информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, страховую и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну", – пояснил сенатор.

Будет также осуществляться контроль за соблюдением Экспортно-кредитного агентства требований, предусмотренных законодательством Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отмечается, что законом не предусматриваются нормы по контролю и надзору пруденциальных нормативов, мер реагирования и санкций.

Напомним, еще в сентябре в своем послании народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что пристального внимания требует стимулирование экспорта – поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053058-novoe-vedomstvo-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/

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