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Новые условия по покупке строящегося жилья в Казахстане озвучили в правительстве

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На фоне строящейся многоэтажки два башенных крана
Стройка многоэтажки. Иллюстративное фото: Freepik/Oleksandr Ryzhkov

Правительство планирует запретить предварительные договоры приобретения жилья, а также увеличить штрафы за незаконное привлечение средств дольщиков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В кабмине сообщили, что для усиления контроля в сфере долевого строительства и снижения рисков возникновения долгостроев разработаны новые поправки в законодательство:

  • планируется запретить предварительные договоры приобретения жилья, что позволит избежать обмана дольщиков, которые вносят деньги застройщикам без заключения полноценного договора долевого участия;
  • для повышения ответственности застройщиков предусматривается увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение средств дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства.

Отмечается, что в настоящее время данные поправки находятся на рассмотрении в мажилисе.

Кроме того, в правительстве заявили, что в текущем году установлен запрет на проектирование и строительство объектов жилья без инженерных сетей. Это исключит риски некачественного ввода объектов в эксплуатацию.

Также ведется работа по внедрению нового механизма контроля "мера оперативного реагирования".

"Он позволит в рамках профилактического контроля без посещения своевременно реагировать и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением строительно-монтажных работ вплоть до лишения разрешительных документов (лицензии, аттестаты, аккредитация)", – добавили в кабмине.

В правительстве рассказали, что в столице на начало текущего года незавершенными были 16 проблемных объектов с участием более 4 тыс. дольщиков. На данное время 3,6 тыс. дольщиков получили ключи от квартир. Оставшиеся – получат ключи в первом полугодии 2024 года.

В текущем году отремонтировано 560 км тепловых сетей, а также 1,7 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

"До конца года планируется довести уровень обеспеченности жителей страны услугами водоснабжения до 97,6%, в том числе в городах – до 98,8%, в селах – до 96,3%. В целом по поручению главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить чистой питьевой водой 100% населения", – подытожили в кабмине.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что долевое строительство – это довольно распространенная практика в Казахстане. Долевое строительство обладает рядом преимуществ, главным из которых является низкая цена по сравнению со вторичным жильем. В то же время существуют определенные риски, к примеру, долгое ожидание непосредственно постройки жилого дома или обман со стороны застройщика (уполномоченной компании) при оформлении договора или несоответствие ожиданиям.

Напомним, еще в сентябре руководитель управления развития строительной отрасли Департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики МПС РК Ерлан Кулушев сообщил о планах ужесточить условия долевого строительства в Казахстане.

"В рамках данного законопроекта мы также хотим включить ужесточающие поправки в части того, чтобы все договоры долевого участия проходили регистрацию в органах юстиции", – заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053046-novye-usloviya-po-pokupke-zhilya-v-kazahstane-ozvuchili-v-pravitelstve/

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