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"Все платежи в безналичном расчете": условия долевого строительства хотят ужесточить в Казахстане

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Кран работает на стройке
Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Руководитель управления развития строительной отрасли Департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики МПС РК Ерлан Кулушев в СЦК сообщил о планах ужесточить условия долевого строительства в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Кулушев сообщил, что на сегодня законопроект в части совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве находится в мажилисе.

"В рамках данного законопроекта мы также хотим включить ужесточающие поправки в части того, чтобы все договоры долевого участия проходили регистрацию в органах юстиции. Это один механизм. Далее мы хотим, чтобы все платежи перешли в безнал, то есть, чтобы люди рассчитывались чисто безналичным расчетом. Плюс запрет рекламы там, где отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков, либо гарантия КЖХ", - сообщил он.

В противном случае, считает он, может назреть риск того, что появятся новые потенциальные проблемные объекты.

"Чтобы таких объектов не появлялось больше, нужно дисциплинировать население в той части, что они должны заключать договоры долевого участия. На сегодня акиматы работают в этом направлении, они публикуют списки недобросовестных застройщиков", - пояснил спикер.

Напомним, в апреле в Генпрокуратуре сообщили, что более 30 млрд тенге потеряли казахстанские дольщики из-за ненадежных застройщиков.

На этой неделе также сообщалось, что более 300 компаний были привлечены к административной ответственности за то, что незаконно привлекали средства дольщиков. Общая сумма выписанных штрафов составила порядка 250 млн тенге.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что долевое строительство – это довольно распространенная практика в Казахстане.

Долевое строительство обладает рядом преимуществ, главным из которых является низкая цена по сравнению со вторичным жильем. В то же время существуют определенные риски, к примеру, долгое ожидание непосредственно постройки жилого дома или обман со стороны застройщика (уполномоченной компании) при оформлении договора или несоответствие ожиданиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2037610-usloviya-dolevogo-stroitelstva-hotyat-uzhestochit-v-kazahstane/

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