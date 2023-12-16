Токаев поздравил казахстанцев с Днем независимости
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем независимости. Поздравление президента опубликовано в официальном Telegram-канале Акорды, передает NUR.KZ.
Ниже приводим полный текст поздравления.
"Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем независимости! Этот праздник - символ несокрушимого единства нашего народа. День независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях.
В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве.
Независимость открыла перед нашей страной новые горизонты. Именно после провозглашения Независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права.
Независимость - превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями - всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации.
Мы уверенно следуем своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!
Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины! Пусть крепнет наша независимость!" - сказал президент.
16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.
В прошлом году День независимости потерял статус национального праздника и вошел в список государственных праздников. Поэтому количество праздничных выходных в декабре сократилось.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2051149-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-nezavisimosti/