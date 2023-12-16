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30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил казахстанцев с Днем независимости

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем независимости. Поздравление президента опубликовано в официальном Telegram-канале Акорды, передает NUR.KZ.

Ниже приводим полный текст поздравления.

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем независимости! Этот праздник - символ несокрушимого единства нашего народа. День независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях.

В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве.

Независимость открыла перед нашей страной новые горизонты. Именно после провозглашения Независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права.

Независимость - превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями - всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации.

Мы уверенно следуем своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!

Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины! Пусть крепнет наша независимость!" - сказал президент.

16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

В прошлом году День независимости потерял статус национального праздника и вошел в список государственных праздников. Поэтому количество праздничных выходных в декабре сократилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2051149-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-nezavisimosti/

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